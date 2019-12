Préservation du Château Laurier : le projet de loi du sénateur Joyal obtient des appuis

Patrimoine Ottawa et le conseiller municipal Mathieu Fleury saluent le projet de loi d'initiative parlementaire présenté par le sénateur Serge Joyal pour conserver le Château Laurier. Si elle est adoptée, l'initiative donnerait des pouvoirs supplémentaires à la Commission de la capitale nationale (CCN) pour protéger les lieux patrimoniaux.

Ça vient combler un vide législatif qui existe présentement, ce qui fait en sorte qu'on se trouve dans la situation [actuelle] par rapport au Château Laurier , a réagi la membre du conseil d'administration de Patrimoine Ottawa, Julie Dompierre, en entrevue à Radio-Canada.

On trouve que c'est une excellente idée. Julie Dompierre, membre du conseil d'administration de Patrimoine Ottawa

Selon elle, avec le projet de loi qui a été proposé [au début décembre] par le sénateur Joyal, on donnerait des pouvoirs additionnels à la Commission de la capitale nationale pour intervenir et exiger qu'on conserve le bâtiment, qu'on le protège en lien avec les normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada.

Le sénateur Serge Joyal, qui prendra sa retraite du Sénat le 1er février, n'est pas opposé à l'agrandissement du Château Laurier, mais il estime que le projet retenu est une horreur qui menace de défigurer les environs de la colline du Parlement.

Julie Dompierre pour sa part rappelle que, selon les normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux, trois critères doivent être respectés :

les valeurs patrimoniales;

que l'ajout soit moins imposant que l'édifice d'origine;

que ce soit en lien avec les valeurs assignées à l'édifice et en respect de celles-ci.

Nous sommes de l'avis que ce qui a été proposé ne respecte pas ces valeurs-là , a-t-elle conclu.

Un projet soutenu par le conseiller du quartier

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, appuie également l'initiative du sénateur Joyal.

J'espère que ça va obtenir l'appui de l'ensemble du Sénat , a-t-il lancé. Le conseiller ne voit pas le projet de loi comme une façon de retirer du pouvoir à la Ville d'Ottawa.

Le conseiller Mathieu Fleury (archives) Photo : Radio-Canada

La proposition d'aménagement du Château Laurier a fait l'objet de nombreux rebondissements. Les plans ont dû être changés à cinq reprises depuis l’annonce il y a trois ans.

Quelques jours après le rejet par les conseillers municipaux de reconsidérer une motion proposée par M. Fleury visant à retirer le permis patrimonial accordé l’an dernier pour la nouvelle portion du Château Laurier, Patrimoine Ottawa a retenu les services d’avocats pour évaluer ses options dans sa lutte contre l’agrandissement de l'édifice.

Avec les informations d'Alexandra Angers et de Boris Proulx