Une année sous le signe de la stabilité pour l'exploration minière

Les investissements en exploration minière sont stables pour une troisième année consécutive. Une bonne nouvelle pour l'Association de l'exploration minière du Québec.

La directrice générale, Valérie Fillion, affirme que cette stabilité se traduit par une prévisibilité qui vient sécuriser les investisseurs.

Ce sont des chiffres qui jouent dans les 300 millions de dollars et plus. On ne souhaite évidemment pas une stabilisation à 100 millions de dollars, mais ça dénote un certain climat de confiance dans l'industrie , lance-t-elle.

Quand des entreprises font des financements, c'est plus facile de prévoir, comparativement à quand nous sommes dans un cycle où ça monte, comme en 2011, où il y avait eu 462 millions de dollars par les sociétés d'exploration et deux ou trois ans plus tard, ça retombe à 155 millions de dollars. C'est plus difficile de mettre en valeur tes projets et de prévoir tes valeurs quand il y a de grandes fluctuations comme ça.

Une certification pour les entreprises d'exploration

Après près de cinq ans de réflexion, l'AEMQ est parvenue à lancer la certification Ecologo pour le secteur de l'exploration minière, en collaboration avec l'entreprise UL Canada. L'Association travaillait sur le projet depuis 2014.

Cette certification s'adresse aux entreprises qui font de l'exploration, comme les entreprises de forage, par exemple. Elle n'est toutefois pas obligatoire. Pour l'instant, elle ne s’adresse qu'aux entreprises du Québec, mais UL Canada souhaite étendre la certification d'un océan à l'autre dès l'an prochain. UL Canada est une grosse entreprise, donc les visées sont mondiales au cours des prochaines années , indique Mme Fillion.

Valérie Fillion, directrice générale de l'AEMQ (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Les critères pour l'obtenir sont vastes et elle va fournir l'assurance à ceux qui embauchent les compagnies certifiées qu'ils travaillent avec les meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques. On parle notamment de la qualité de la gouvernance, du développement durable ou bien encore des relations avec la communauté.

Pour les fournisseurs de service, ça devient un avantage concurrentiel sur le marché. Ce sera intéressant pour les investisseurs, parce que les méthodes de travail et les procédures seront reconnues. Pour les donneurs d'ordres, ça devient intéressant d'avoir une entreprise qui est bien structurée et certifiée.

Au cours des prochains mois, l'AEMQ continuera de travailler sur la modernisation des projets de loi en ce qui concerne l'exploration minière.