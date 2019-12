La garderie Les Minis Explorateurs se prépare à l'ouverture d'un nouveau CPE à Matane

La construction d'un nouveau centre de la petite enfance (CPE) à Matane, annoncée ce mois-ci , pourrait entraîner certains défis pour la garderie privée Les Mini Explorateurs. Pour y faire face, l’établissement non subventionné espère profiter d'un projet pilote qui lui permettrait d'obtenir des places de garderie subventionnées.

Pour la garde d'un enfant dans les établissements bénéficiant de l’aide financière de Québec, dont les CPE, les parents doivent débourser 8,25$ par jour. Chez Les Minis Explorateurs, ils paient 45$ par jour pour un enfant de plus de 18 mois. Pour les poupons, le tarif monte à 50$ par jour.

En tenant compte des crédits d'impôt offerts, ce tarif est au moins deux fois plus cher qu’en garderie subventionnée.

Élisabeth Fillion espère que sa garderie pourra faire partie du projet pilote visant à convertir des places de garderies non subventionnées en places subventionnées. Photo : Radio-Canada

La copropriétaire de l’établissement, Élisabeth Fillion, considère que même si les parents sont satisfaits des services offerts, il est normal qu’ils soient tentés de faire garder leur enfant en CPE. Ils ne veulent pas changer de place, ça leur crève le coeur, mais quand tu as deux ou trois enfants, le budget ne suit plus, dit-elle. S'ils se font appeler pour une place, ils vont probablement y aller et d’un côté, je les comprends. Mais en même temps, je trouve que c'est de la concurrence déloyale. Je ne peux pas charger 8,25$ par jour pour offrir les services.

En plus de 80 places de garderie, l’ouverture du nouveau CPE, prévue en 2021, devrait créer 25 nouveaux emplois à Matane. S’il n’y a rien du tout qui se passe, les employés vont avoir peur qu'on ferme à long terme, alors ils vont probablement envoyer leur C.V. quand ça va ouvrir , craint Élisabeth Fillion.

Fermer la garderie n’est pas une option

Face aux défis à venir, les propriétaires des Minis Explorateurs sont déjà à la recherche de solutions. Pour Élisabeth Fillion, il n’est pas question de baisser les bras.

Je suis enceinte et ma fille va venir ici. Je ne peux pas croire qu'après tant d'années d'efforts, ma fille n’aura pas le milieu de garde dans lequel j'ai travaillé si fort, où il y a vraiment de la qualité et auquel je crois. Ce n’est pas une option. Élisabeth Fillion, copropriétaire de la garderie Les Minis Explorateurs

La garderie tente déjà depuis plusieurs années d’obtenir le statut d’établissement subventionné, ce qui a été impossible jusqu’à maintenant. Au Québec, les services de garde non subventionnés sont actuellement exclus des appels d’offres gouvernementaux pour la création de places subventionnées.

La copropriétaire de la garderie a toutefois bon espoir d’y arriver en 2020, grâce à un projet pilote annoncé cet automne.

Le ministre de la Famille de la province, Mathieu Lacombe, assure que son gouvernement est conscient des défis auxquels sont confrontés les garderies comme Les Minis Explorateurs. C’est pour cette raison, dit-il, qu’il souhaite convertir des places de garderie non subventionnées en place à 8,25$ par jour.

Le projet pilote qu’on met sur pied, c’est une réponse à ça, soutient le ministre Lacombe. C'est de dire : "si vous avez de bons projets, vous êtes de bonnes garderies non subventionnées un peu partout au Québec, vous allez pouvoir nous envoyer vos projets. Ils vont être analysés. Vous allez peut-être pouvoir recevoir des places subventionnées."

Élisabeth Fillion a rencontré Mathieu Lacombe plus tôt ce mois-ci. Elle a bon espoir que sa garderie pourra bénéficier de ce projet pilote. Ce serait le meilleur moyen, selon elle, d'assurer la survie de l'établissement.

Après avoir annoncé la construction d'un nouveau CPE à Matane, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est allé rencontrer les responsables de la garderie privée Les Minis Explorateurs. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Sans donner de date précise, le ministre de la Famille indique que c'est en 2020 que les garderies seront appelées à présenter leur candidature pour prendre part au projet-pilote.

La copropriétaire des Minis Explorateurs réfléchit aussi aux façons de diversifier les services, en offrant par exemple de la garde de soir et en créant des programmes éducatifs pour outiller d’autres garderies.

Pour le moment, 45 enfants fréquentent l'établissement, qui détient toutefois un permis de garde de 70 places. La direction a décidé de réduire la capacité d'accueil temporairement, puisque des éducatrices sont parties en congé de maternité.