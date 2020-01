Les livres les plus lus à Ottawa et à Gatineau en 2019

Chaque année, des milliers de résidents d’Ottawa et de Gatineau empruntent des livres à une succursale de leur bibliothèque municipale. Quelles ont été les œuvres les plus populaires en 2019? Si vous cherchez des suggestions de lecture, voici les 10 livres les plus empruntés des deux côtés de la rivière des Outaouais.

Les biographies

L'autobiographie de Michelle Obama est le livre le plus emprunté dans les bibliothèques d'Ottawa en 2019 (archives). Photo : Getty Images / Drew Angerer

Les lecteurs aiment les parcours de vie, tant de personnalités publiques que de purs inconnus. Ainsi, Becoming de l’ex-première dame des États-Unis Michelle Obama se classe au premier rang des livres les plus empruntés en 2019 dans les bibliothèques publiques d’Ottawa. Au second rang vient Educated : A Memoir de Tara Westover – parmi les meilleurs livres de 2018 selon Barack Obama. L’auteure y relate ses études postsecondaires, loin de sa famille survivaliste en Idaho.

Le roman policier, un classique qui ne se démode pas

Le polar garde la cote. À preuve : le succès fulgurant de Where the Crawdads Sing, de Delia Owens, le troisième livre le plus emprunté à Ottawa – et qui connaît un engouement mondial (il s’agit du roman le plus vendu sur Amazon en 2019).

Ce premier roman d’une biologiste américaine de 70 ans met en scène une jeune héroïne en Caroline du Nord, sur fond de meurtre inexpliqué. Et si vous vous demandez ce que signifie « crawdad », vous n’êtes pas seul(e)! Le dictionnaire Merriam-Webster rapporte que ce mot a été parmi les plus recherchés de l’année sur son site. Pour les curieux et curieuses : il s’agit d’une sorte de poisson.

Guillaume Musso est un des auteurs les plus vendus en France (archives). Photo : Getty Images / Joël Saget

À Gatineau, un roman policier « nouveau genre » se faufile au cinquième rang des livres les plus empruntés. La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso, est présenté comme « un polar sans policier ». Une jeune étudiante amoureuse s’enfuit avec son professeur par une nuit enneigée. On ne la reverra plus. Vingt-cinq ans plus tard, la destruction de l’école pourrait révéler un secret… emmuré.

Deux autres polars se retrouvent dans la liste de Gatineau, soit Chambre 1002, de l’auteure bien connue Chrystine Brouillet (8e rang) – qui combine enquête policière et art culinaire – et Maisons de verre, de la romancière à succès Louise Penny (10e rang), qui mêle meurtre, Halloween et crise des opioïdes.

Les livres historiques

Toujours à Gatineau, l’engouement semble tenace pour les romans à caractère historique. Les trois volets composant Histoires de femmes de Louise Tremblay-D'Essiambre arrivent en effet aux troisième, quatrième et septième rangs. Le lecteur y suit Éléonore, Félicité et Marion dans les tribulations de trois familles québécoises de classes différentes au tournant des années 1920.

Louise Tremblay-d’Essiambre a publié plus de 46 romans et vendu plus de 2,5 millions de livres (archives). Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Du côté d’Ottawa, trois livres se déroulant pendant ou tout juste après la Seconde Guerre mondiale ont rejoint leur public : The Tattooist of Auschwitz de Heather Morris (7e rang), The Huntress de Kate Quinn (9e rang) et The Lost Girl of Paris de Pam Jenoff (10e rang). Revisitant la période esclavagiste aux États-Unis, Washington Black d’Esi Edugyan (4e rang) suit pour sa part un jeune orphelin de 11 ans des plantations de canne à sucre de la Barbade… jusqu’en Arctique.

Des livres techniques...

Plus étonnant, les Gatinois semblent avoir un attrait particulier pour deux livres liés à la conduite automobile. Le Guide de la route, du ministère des Transports du Québec (MTQ), et Conduire un véhicule de promenade, de la Société de l’assurance automobile du Québec (Michèle Jean), arrivent respectivement au premier et au second rang des livres les plus empruntés. Doit-on conclure que les Gatinois tiennent la sécurité routière à coeur? Du moins, ils savent où trouver l’information.

… et des essais

Un essai sur les « règles de vie » associées à l'éthique et à la quête de sens, 12 Rules For Life : An Antidote to Chaos, du psychologue canadien Jordan B. Peterson, arrive au cinquième rang des livres empruntés à Ottawa. Un autre essai, en bonne voie de devenir un classique, détient pour sa part la 8e position, Sapiens : A Brief History of Humankind, de Yuval Noah Harari.

Les deux tomes du récit de vie de l'auteure Ingrid Falaise restent populaires auprès des lecteurs (archives). Photo : Radio-Canada

Au palmarès à Gatineau s’ajoutent Le monstre (6e position) et Le monstre, la suite (9e position) d’Ingrid Falaise. À Ottawa, Normal People, un roman au ton contemporain de la jeune écrivaine Sally Rooney sur un premier amour, se faufile au sixième rang.

Les livres populaires auprès des enfants

Pour ce qui est des livres pour enfants, les petits Gatinois ont un engouement presque exclusif pour les séries de Patrick Sobral qui monopolisent les 10 rangs des livres les plus empruntés en 2019 : Les légendaires, Les légendaires origines, Les légendaires World Without et Les légendaires Parodia.

Les 5 livres pour enfants les plus empruntés à Ottawa en 2019 :