Soldes d’après Noël : la chasse aux aubaines est ouverte

Certains commerces, faisant figure d’exceptions, ont ouvert leurs portes dès 8 h (HE), à Montréal et Gatineau. C’est le cas du magasin Best Buy de la rue Sainte-Catherine, dans le centre-ville de Montréal, où une soixantaine de personnes ont fait la file pour être les premiers à mettre la main sur des appareils électroniques en solde.

Il s’agit d’une foule modeste en comparaison de celles qu'attirait cette journée il y a encore quelques années, notamment en raison de l’émergence du commerce en ligne et de la tenue d'autres événements similaires, comme le Vendredi fou (Black friday).

À noter qu'à l’exception des commerces du centre-ville de Montréal et de Gatineau, les détaillants québécois ne sont autorisés à ouvrir qu’à partir de 13 h (HE).

Les températures d’environ -10 °C dans la métropole jeudi matin peuvent aussi avoir refroidi des clients potentiels, au propre comme au figuré.

Selon le gestionnaire de la boutique montréalaise, Rémi Sammoun, la météo a beaucoup plus d'effet sur l’achalandage des soldes d’après Noël que le Vendredi fou. Ce sont deux clientèles complètement différentes , dit-il.

Au [Vendredi fou], c’est pas mal des gens qui vont gâter leurs proches et leurs amis pour des cadeaux de Noël. [Le 26 décembre], on voit beaucoup plus de gens acheter des produits pour eux, des produits de plus grande envergure. Ils viennent se gâter eux-mêmes avec les cadeaux qu’ils ont reçus, les cartes-cadeaux, l’argent et ainsi de suite , explique M. Sammoun.

Sa boutique était peu achalandée en matinée, mais il était certain de voir les chasseurs d’aubaines débarquer en après-midi.

Avec les informations de Valérie-Micaela Bain.