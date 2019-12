Une saison de la pêche aux petits poissons des chenaux qui commence bien

Les pêcheurs et les curieux pourront profiter de la rivière Sainte-Anne dès jeudi pour s'adonner à cette activité de pêche hivernale. Le couvert de glace est très sécuritaire, prêt à recevoir de nombreuses personnes.

À peu près 50 cm de glace, on n'a jamais vu ça à ce moment de l’année. Steve Massicotte, porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Saint-Anne

Dame Nature a été de notre côté, la rivière est gelée depuis le 16 novembre , explique le porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne.

Des poulamons fraîchement pêchés jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Steve Massicotte ajoute que ce sont 800 millions de petits poissons qui vont faire leur entrée dans la rivière au cours de la saison.

De bonnes retombées

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, les chalets sont installés sur la rivière pour accueillir les pêcheurs.

On a 400 chalets de prêts, et on pourrait recevoir 100 000 visiteurs durant la saison , souligne M. Massicotte.

D’après lui, cette 82e saison de la pêche aux petits poissons des chenaux représente des retombées économiques de six millions de dollars pour la région.

On s’attend à une super saison. Steve Massicotte, porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Saint-Anne

Des pêcheurs se préparent à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Les familles sont invitées, comme chaque année, à participer à l’activité.

Si des pêcheurs ne consomment pas les poissons recueillis dans la rivière, les organisateurs s’assurent d’éviter toutes formes de gaspillage.

Les poissons sont remis à un organisme communautaire qui offre des repas aux plus démunis.

Avec les informations de Hadi Hassin