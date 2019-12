Le Noël innu : beaucoup d’églises, mais peu de prêtres

La Messe de Noël de Mani-utenam, qui commençait à 20 h, a été très populaire. Le soir du 24 décembre, l’Église de la communauté innue était pleine et on y comptait de nombreuses jeunes familles.

Si la messe avait lieu si tôt, c’est notamment parce que le prêtre qui l’officiait, Alfred Ravelomampisandraibe, devait ensuite se rendre quelques kilomètres vers l’ouest à l’église de Uashat pour une autre messe de Noël.

Le père Alfred Ravelomampisandraibe déneige les marches du presbytère de Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

La situation de père Alfred n’est pas unique. Ali Nnaemeka est aussi un prêtre chez les Innus. Il est responsable des Églises d’Ekuanitshit et de Matimekush-Lac John. À la différence d’Alfred, les deux communautés où il travaille et habite sont situés à des centaines de kilomètres l’une de l’autre.

Ali Nnaemeka a dû choisir cette année de célébrer la messe de Noël à Ekuanitshit pour ensuite se rendre en avion vers Matimekush-Lac John. Un mariage et les célébrations de la nouvelle année font partie de ses engagements.

Ali Nnaemeka dans l'église Saint-Geroges-de-Mingan à Ekuanitshit. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Comme il n’a pas pu trouver de remplaçant, les fidèles de Matimekush-Lac John devront célébrer Noël sans prêtre. Une situation qui sera de plus en plus commune selon le père Ali.

Un nouveau modèle

Il faudra qu'on commence à se dire que le moment est arrivé quand il faut que les célébrations que ça soit la messe, les dominicales, ou les célébrations, ce n'est pas vraiment autour du prêtre. Oui le prêtre a son rôle, oui le prêtre est important, mais que le prêtre soit là ou qu'il ne soit pas pas la, en réalité ça ne diminue pas la valeur de la célébration , réfléchit le religieux d’origine nigériane.

Ce sont des prêtres Oblats qui s’occupent des églises dans les communautés innues de la Côte-Nord. Auparavant, des prêtres retraités ou des prêtres en formation venaient prêter main forte à leurs collègues pendant les fêtes. Le renfort se fait toutefois de plus en plus rare.

[Avant], ici au Canada avant [les prêtres oblats] étaient nombreux, mais au fur et à mesure du temps leur nombre a commencé à réduire en nombre. Nous les Oblats dans la province Notre-Dame-du-Cap, on est pas beaucoup, on peut dire, qui sont aptes pour la mission, à cause de l’âge et de la maladie. C’est ça la difficulté maintenant , explique le malgache Alfred Ravelomampisandraibe, Nord-Côtier d’adoption depuis cinq ans.

De son côté, Ali Nnaemeka se dit optimiste et croit qu’une transformation est possible.

Aujourd'hui je pense qu'on s'en va à quelque chose de différent. À une Église où le prêtre a son rôle, mais où quand le prêtre n'est pas là, l'Église continue à vivre, l'Église continue à célébrer. Parce que l'Église ne célèbre pas le prêtre, l'Église célèbre Jésus , avance-t-il.

La diminution du nombre de prêtres et leur vieillissement n’est pas unique aux communautés innues. Le défi logistique de prêtres y est cependant accru par leur éloignement et le fait qu’un même prêtre soit responsable d’églises situées dans des communautés éloignées par des centaines de kilomètres.

S’inspirer du passé

Selon Ali Nnaemeka il n’est pourtant pas inédit pour certains croyants innus de célébrer la fête de Noël sans prêtre.

Il y a une ainée qui me disait que dans le temps, même en étant dans le bois, ils faisaient des célébrations de Noël, des célébrations de minuit , relate-t-il.

Et donc même sans le prêtre ils faisaient déjà des célébrations dans le territoire, dans le nutshimit (le nutshimit désigne l’intérieur des terres, la forêt, en langue innue, N.D.L.R.). Donc la fête de Noël pour les Innus, c’est lié à l’Église, mais ce n’est pas lié à l’Église comme structure, c’est lié à l’église comme communauté de foi, comme communauté qui se trouve ensemble , poursuit Ali.

Ali croit que les nouvelles pratiques religieuses pourraient s’inspirer du passé.

Ils le faisaient avant sans prêtre, pouvaient célébrer Noël. Donc aujourd’hui si on manque de prêtres est-ce qu’il faut arrêter de célébrer? Non. Peut-être qu’il faut aller chercher comment on le faisait, qu’est-ce qu’on soulignait dans le nutshimit dans le temps, sans le prêtre , dit le religieux.

L'Église de Mani-utenam pendant le temps des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Plusieurs familles innues se rendent d’ailleurs dans le territoire durant la période des fêtes, et certaines soulignent la fête religieuse dans le bois, explique Alfred Ravelomampisandraibe.

Avant de partir dans le territoire, ils sont venus ici bénir leurs fusils, leurs affaires pour aller dans le bois. Certaines familles sont venues me voir ici pour me demander de les bénir , raconte-t-il.