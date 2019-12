Hausse de l'impôt foncier pour les résidents de Chelsea en 2020

Le taux des taxes [municipales] est maintenant de 0,7933 $ par 100 $ pour l'évaluation résidentielle et de 1,1209 $ par 100 $ pour l'évaluation non résidentielle. Cela signifie une augmentation de 108 $ pour une maison médiane de 415 000 $ , précise un communiqué de la Municipalité.

On est très conscients que ce n'est pas l'augmentation que l'on attendait. On voulait que l'augmentation corresponde au coût de la vie , a expliqué la mairesse, Caryl Green, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

En effet, l'inflation prévue pour 2020 est plutôt d'environ 2,2 % au Québec.

Trois facteurs principaux ont entraîné cette hausse de taxes explique la Municipalité :

la contestation d’évaluation de la Commission de la capitale nationale (CCN) qui crée une incertitude de plus de 560 000 $ dans les revenus de paiements en remplacement d’impôts (PERI); l’augmentation de 255 829 $ de la quote-part versée à la MRC des Collines-de-l’Outaouais principalement due à la hausse imprévue des frais pour le traitement des matières recyclables et des frais pour le transport adapté et collectif; et l’augmentation de plus de 50 % des contrats de déneigement octroyés sur l’ensemble du Québec.

Lutte aux changements climatiques

Le budget 2020 de Chelsea prévoit également plusieurs initiatives pour lutter contre les changements climatiques.

La Municipalité souhaite dresser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) puis mettre sur pied des recommandations pour les réduire.

Chelsea investira aussi dans Transcollines, le transport collectif dans les Collines-de-l'Outaouais, pour augmenter l’offre de services les soirs et les fins de semaine.

Un projet de plantation d’arbres avec le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) pour diminuer les îlots de chaleur dans le centre-village et un projet d’autopartage de véhicules électriques devraient aussi voir le jour.

On veut vraiment continuer à mettre en place des projets pour réduire les GESgaz à effet de serre , mais c'est vraiment de l'éducation aussi. On veut que les citoyens s'impliquent avec nous pour la révision du plan d'urbanisme et pour mettre l'accent sur les changements climatiques , ajoute la mairesse Green.

Enfin, en 2020, les résidents de Chelsea et les touristes auront accès à un tout nouveau sentier communautaire qui remplacera l'ancienne voie ferrée.