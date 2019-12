Nouvelle perquisition chez l'opposant russe Alexeï Navalny

Charismatique blogueur et avocat de 43 ans, M. Navalny a été traîné par la police, selon ses mots, hors des bureaux du Fonds de lutte contre la corruption (FBK) à la mi-journée. Il est cependant libre , selon sa porte-parole Kira Iarmych.

Tout ce qui se passe est le résultat d'une campagne contre le FBK. Cela va compliquer notre travail, mais nous n'arrêterons pas , a déclaré l'opposant aux journalistes dans les couloirs du bâtiment abritant l'organisation.

Quelques minutes plus tôt, des enquêteurs avaient forcé la porte de ses bureaux à la perceuse et à la scie électrique, selon des vidéos diffusées par ses collaborateurs.

M. Navalny a précisé sur Twitter que les enquêteurs étaient en train de saisir le matériel appartenant à son organisation.

Un de ses collègues a diffusé une photographie montrant Alexeï Navalny assis en tailleur sur le sol dans un couloir, un café à ses pieds et deux policiers casqués et masqués se tenant non loin de lui.

Selon M. Navalny, souvent considéré comme l’opposant numéro un du Kremlin, cette intervention policière est liée à son refus répété de supprimer son enquête anticorruption la plus populaire : une vidéo accusant le premier ministre Dmitri Medvedev d'être à la tête d'un empire immobilier, qui totalise 32 millions de vues sur YouTube.

L'opposant russe Alexeï Navalny est assis par terre devant membres des forces de l'ordre qui participent à la perquisition de ses bureaux. Photo : Reuters / UGC UGC

Agents de l'étranger

Le Fonds de lutte contre la corruption, à l'origine de nombreuses enquêtes dénonçant les malversations et le train de vie des élites russes, a été classé cette année comme agent de l'étranger , une qualification introduite par une loi en 2012 et servant à désigner une organisation bénéficiant du financement d'un autre pays et exerçant une activité politique .

Ce concept vague et controversé a permis de viser de nombreux groupes critiques du pouvoir, les agents de l'étranger étant soumis à d'importantes contraintes administratives et financières et faisant l'objet d'une surveillance accrue.

Le Fonds de lutte contre la corruption a déjà été visé par deux vagues massives de perquisitions dans tout le pays en septembre et octobre en raison d'une enquête ouverte pour blanchiment d'argent et a vu ses comptes bancaires gelés.

L'opposante politique Lyubov Sobol se prend en photo devant trois membres des forces de l'ordre, dans le couloir du bâtiment qui abrite les locaux du Fonds de lutte contre la corruption. Photo : Getty Images / AFP / Dimitar Dilkoff

Pour les partisans de M. Navalny, les poursuites visant son organisation anticorruption sont politiques, les autorités russes ayant déclenché leur enquête pour blanchiment contre le FBK au plus fort de la contestation de l'été dernier à Moscou.

Alexeï Navalny, ses partisans et leurs familles font régulièrement l'objet d'interpellations, de perquisitions et de pressions policières dans toute la Russie.

Le journal d'opposition Novaïa Gazeta a aussi indiqué jeudi que des perquisitions avaient lieu au domicile moscovite de l'une de ses journalistes, Ioulia Martovalieva, dans le cadre d'une affaire séparée. Elle a été interpellée.

Selon le média, ces fouilles sont liées à des documents publiés sur les réseaux de contrebande dans les régions séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine.