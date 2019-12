Concilier travail et famille durant le temps des Fêtes pour un traiteur, un défi de taille

À partir du mois de novembre, les amis, la famille, on oublie ça quasiment. C’est le minimum de temps possible à la maison et le maximum de temps possible au travail , témoigne le propriétaire des Becs Sucrés-Salés à Val-d’Or, Régis Henlin.

Même son de cloche du côté de la chef propriétaire du traiteur 100 manières, Édith Pellerin. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier puis il y a des périodes que j’étais le 31 au soir, à minuit, et j’étais en train de livrer des buffets dans le véhicule , relate-t-elle.

Édith Pellerin, du traiteur 100 manières Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

M. Henlin constate par ailleurs un regain d’intérêt pour les mets préparés et traiteurs durant le temps des Fêtes, ce qui nécessite une plus grande production. Cette année, il affirme avoir commencé la préparation aussi tôt qu’en septembre. Les gens cuisinent de moins en moins, ils vont vers des solutions clés en main , constate-t-il.

Se retrouver en famille… plus tard

Régis Henlin explique qu’il n’est pas toujours évident pour les amis et la famille de comprendre qu’il soit nécessaire de prioriser le travail pendant le temps des Fêtes, au détriment de certains rassemblements familiaux. Au lieu de célébrer le 24 au soir, on va aller se coucher puis célébrer au mois de janvier, explique-t-il. Ce sera encore de beaux cadeaux puis le sapin de Noël ne sera pas défait d’ici là.

On essaye de se donner au maximum [pour voir amis et famille], mais à un moment donné, il y a un humain aussi derrière le pâtissier, derrière le traiteur et il a besoin de repos aussi. Régis Henlin, propriétaire des Becs Sucrés-Salés

Mme Pellerin explique qu’avec les années, sa famille se montre compréhensive face à sa réalité. Ils savent que je ne suis pas là, puis si j’y suis, c’est une surprise , explique-t-elle.

La reconnaissance des clients, une partie de la récompense

Face à la surcharge de travail dans une période de l’année qui inviterait plutôt au farniente, Mme Pellerin explique que la satisfaction des clients agit toutefois comme un baume. Ils le disent [qu’ils apprécient], ils se rendent compte que c’est beaucoup de travail , explique-t-elle.