Noël sous le signe de la protestation à Hong Kong

Des centaines de personnes, vêtues de noir et portant des masques, ont marché dans les centres commerciaux forçant la fermeture anticipée d'un centre commercial.

Les manifestants criaient : Libérez Hong Kong! Révolution de notre temps!

La police antiémeute, qui a patrouillé dans plusieurs quartiers parmi des touristes et les commerçants qui portaient des chapeaux de père Noël, n’a pas eu d’affrontements majeurs avec les manifestants.

La police antiémeute arrête un manifestant de Hong Kong lors d'un rassemblement le jour de Noël dans le centre commercial Sha Tin à Hong Kong. Photo : Reuters / Lucy Nicholson

Plusieurs personnes ont été arrêtées dans un centre commercial du quartier de Sha Tin après avoir été aspergées de poivre.

Les forces de l’ordre ont évoqué des troubles modérés.

Condamnation

La cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a condamné le geste des manifestants qui ont, selon elle, non seulement gâché l'ambiance festive [de Noël], mais ont également porté préjudice au commerce local .

Une importante communauté chrétienne vit à Hong Kong.

La situation est redevenue tendue ces derniers jours après une période d'accalmie et des manifestations plus pacifiques au début du mois après la victoire écrasante des candidats favorables au mouvement lors des élections locales fin novembre.

Le mouvement de protestation et la répression policière ont eu un impact sur le tourisme et l'économie de Hong Kong, entrée en récession au troisième trimestre pour la première fois depuis dix ans. Le PIB est en recul de 3,2 %.

Depuis juin, Hong Kong est le théâtre de la crise la plus grave de l'ex-colonie britannique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997.

Un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine continentale a été la goutte qui a fait déborder le vase menant vers un mouvement qui ne semble pas faiblir.

Même si l'exécutif local pro-Pékin a fait marche arrière en renonçant à son projet de loi, les manifestants ont maintenu la pression et ont élargi leurs revendications à des élections libres et plus de démocratie.