Un repas de Noël pour les personnes seules à Cap-Chat

Nous sommes dans une grande période de changement à la Ville de Cap-Chat , dit la mairesse Marie Gratton, en entrevue mardi à l’émission d’Est- en Est.

La Ville était très tranquille et on a décidé de réveiller le chat , blague-t-elle.

La mairesse de Cap-Chat, Marie Gratton Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une des façons de le réveiller, c’est de faire des activités, d’inviter les citoyens et les nouveaux arrivants , poursuit-elle.

Pour la communauté religieuse Famille Myriam Beth’léhem, c’est une occasion d’alléger la solitude de certains lors d’une des plus importantes fêtes de l’année.

Peut-être que c’est particulier de le faire le 25. Mais c’est peut-être la journée où la solitude est la plus lourde et la tristesse peut être la plus grande pour une personne qui se retrouve seule pour quelque raison que ce soit. Alors c’est dans ce sens-là qu’on a décidé de faire ce dîner , explique sœur Suzanne Blanchard, religieuse de la famille Myriam-Beth-léhem à Cap-Chat.

L'équipe d'organisation et les bénévoles. Photo : Gracieuseté de Marie Gratton.

Selon sœur Blanchard, c’est principalement par le bouche-à-oreille que s’est faite la promotion de l’événement, bien que différents médias locaux y aient aussi contribué.

C’est une première, mais certainement pas une dernière , espère sœur Blanchard.

L’événement n’est pas seulement pour des personnes qui vivent seules, mais aussi des gens qui sont loin de leur famille, comme des couples d’immigrants installés à Cap-Chat.

Le dîner se tenait dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de la municipalité.

Trente-cinq personnes ont participé à l’activité.