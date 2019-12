Du verglas dans le sud-ouest du Québec dès jeudi soir

Non seulement il n'y a pas eu de « Noël blanc » dans le sud du Québec, mais de la pluie verglaçante est maintenant prévue dans plusieurs régions de la province dès jeudi soir, indique un bulletin météorologique d’Environnement Canada.

L’épisode de verglas touche, entre autres, l’Estrie, la Haute-Gatineau, Lachute, Lanaudière, les Laurentides, le Grand Montréal, la vallée du Richelieu et Vaudreuil.

Les conducteurs devront se montrer prudents. S’il est vrai que les quantités de verglas prévues dans la nuit de jeudi soir ne sont pas importantes, elles pourraient toutefois rendre la chaussée glissante et dangereuse par endroits pour les usagers de la route.

Environnement Canada prévoit également du smog en Beauce, à Montmagny et à Québec.

Ailleurs au pays

Des bulletins météorologiques spéciaux sont aussi en vigueur dans l'est et le nord de l'Ontario. De la bruine verglaçante, de faibles précipitations et du brouillard, attendus d'ici jeudi soir, risquent de nuire aux déplacements.

D'autres régions de Terre-Neuve-et-Labrador sont sous un avertissement de tempête hivernale, étant donné qu'on attend jusqu'à 15 centimètres de neige par endroits et que des rafales pourraient souffler jusqu'à 90 km/h le long de la côte.

Des bulletins spéciaux font aussi état de bruine verglaçante et de poudrerie jusqu'au lendemain de Noël.