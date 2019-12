Une campagne de sociofinancement pour l’infirmier suspendu de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Je me suis dit que je vais me servir de ma colère pour faire quelque chose de positif , explique d’entrée de jeu l’instigateur de la campagne de sociofinacement, Frédérik Beaulé, infirmier à l’Hôtel-Dieu et collègue de Jean-Sébastien Blais.

Avec le stress qu’il a vécu avec les événements récents, plus le fait de se retrouver sans salaire, et je n’ai aucune idée pour combien de temps, je voulais que mes collègues et moi, on soit capables de faire quelque chose pour qu’il puisse passer un beau temps des Fêtes avec sa famille , continue M. Beaulé.

Contacté par Radio-Canada, Jean-Sébastien Blais dit ne pas pouvoir commenter la situation pour le moment. Le principal intéressé affirme toutefois être en contact avec son syndicat.

La campagne de sociofinancement organisée sur le site Gofundme a pour nom « Supportons JSB! » et a été mise en ligne, mardi.

L’objectif est de récolter 3 500 $ pour Jean-Sébastien Blais. En date du 25 décembre, 690 $ avaient été amassés.

Cri du coeur sur Facebook

Il y a quelques jours, l'infirmier sherbrookois Jean-Sébastien Blais, qui possède une quinzaine d'années d'expérience dans son domaine, avait été suspendu après avoir lancé un cri du coeur dans une publication Facebook.

Dans sa publication datant du 18 décembre, il dénonçait vertement le manque de ressources en santé mentale, en critiquant notamment l'administration de l'établissement.

Le lendemain, ses patrons lui avaient annoncé qu'il était suspendu, avec solde, le temps qu'une enquête interne soit réalisée.

La direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS avait toutefois assuré que les employés pouvaient s'exprimer librement, même sur les réseaux sociaux.