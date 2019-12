Un souper communautaire pour briser la solitude à Noël

Chaque année la réussite de cette soirée est assurée par les nombreux bénévoles qui s'occupent de la logistique et de la préparation des repas.

Johanne Hamel et Carl Fontaine ont commencé à cuisiner à 5 h 30 du matin pour être en mesure d’accomplir leur tâche gigantesque d'accueillir 170 convives.

Depuis quatre ans, le couple passe des heures à cuisiner. Ils viennent ainsi en aide à la principale responsable de l’événement, Émilie Barrette, qui a lancé ce souper communautaire il y a une douzaine d'années.

Johanne Hamel et Carl Fontaine passent des heures à cuisiner et à préparer la salle pour le repas communautaire.

Moi à l'époque je travaillais comme serveuse dans un restaurant, et certaines personnes mentionnaient qu'ils étaient seuls à Noël , affirme Mme Barrette. Je me suis dit pourquoi ne pas faire ça dans une ambiance un peu chaleureuse?

Il n'était qu'une dizaine de participants, il y a 12 ans, mais au fil du temps, l'événement a pris de l'ampleur.

On a aussi des familles qui viennent, des familles aussi qui viennent qui n’ont peut-être pas les ressources pour payer un gros repas de Noël, mentionne Mme Barrette.

La petite équipe s'occupe de la cuisine, de monter la salle, et même d'aller chercher les gens qui n'ont pas de moyen de transport. Lina Bélanger est venue de Montréal pour aider à préparer le souper.

On est levé depuis 5 h ce matin, on a tout préparé la bouffe. On a toute coupé des légumes, on a fait des plats de fromage, on a fait des oeufs farcis. On a fait quelque 200 œufs farcis, c'est quelque chose.

Lina Bélanger, bénévole