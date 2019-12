Une fête de Noël contre le gaspillage à Rimouski

Durant l’année scolaire, le collectif Lèche-Babines met en place des cuisines collectives pour les étudiants de l' UQARUniversité du Québec à Rimouski . La récupération alimentaire et l’achat d’aliments écoresponsable sont au cœur de sa mission.

En cette période des Fêtes, l’organisme a décidé d’organiser un éco-brunch.

Pour Noël on a eu l’idée de faire des gros cipailles, de prendre les surplus aussi de Noël puisque qu’il y a souvent des croissants et de pâtisseries en surplus. On nous a fourni ça et là, on fait un brunch pour toute la population , explique Karine Noël, coordonnatrice des cuisines collectives chez Lèche-Babines.

Lèche-Babines travaille notamment avec Moisson Rimouski pour se fournir en denrées alimentaires.

L’événement avait lieu à la salle communautaire Sainte-Agnès Nord à partir de 11 h mercredi matin.

En plus du repas, des tables de troc étaient aussi organisées. Les convives étaient encouragés à amener des jouets ou des vêtements qu’ils désiraient échanger. Une autre initiative du collectif pour lutter contre la surconsommation.

On a un buffet à manger, mais aussi un buffet pour les articles , explique Karine Noël.

C’est la première année où Lèche-Babine organise un tel événement pour la communauté rimouskoise.