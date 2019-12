Un dîner de Noël pour sortir les aînés de l’isolement

Près de 80 personnes aînées, appelées les « Grands Amis » par l’organisme, étaient présentes pour fêter Noël au Centre Multi Loisirs de Sherbrooke, mercredi.

Ils sont là pour fêter Noël comme en famille, parce qu’ils n’ont pas de famille pour fêter avec eux , explique Vicky St-François, directrice de l’organisme Les Petits Frères de Sherbrooke.

La majorité de nos Grands Amis quand on va les voir pour la première fois qu’on leur demande c’est quoi leur plus grand rêve, il y en a plusieurs qui nous disent “mourir”, parce qu’ils ne comptent plus pour personne. Parce qu’il n’y a plus personne qui prend la peine de les appeler, qui prend le temps de leur demander “comment ça va?”, mais pour de vrai. Vicky St-François, directrice de l’organisme Les Petits Frères de Sherbrooke

Pour moi, ce repas, cette réunion d’aujourd’hui, être avec ce beau monde-là, ça représente beaucoup , raconte Marthe Therrien, 85 ans, un brin émue.

Mme Therrien vient au dîner de Noël depuis maintenant six ans. Un excellent moyen pour elle de briser l’isolement en cette période des Fêtes. Ici, je suis seule. J’ai de la parenté, mais qui vit aux États-Unis. Ils sont aussi plus âgés et plus malades que moi , continue celle qui habite à la résidence Ste-Jeanne-d’Arc, à Sherbrooke.

Marthe Therrien, 85 ans, vient au dîner de Noël des Petits Frères de Sherbrooke depuis maintenant six ans. Photo : Radio-Canada / John Naïs

L’isolement, un phénomène grandissant

L’isolement est un phénomène grandissant dans la région et plus globalement dans la province, surtout avec le vieillissement de la population, reconnaît Mme St-François.

Le travail des Petits Frères ne serait pas possible sans ses bénévoles qui travaillent à longueur d’année, souligne Vicky St-François. Plus de 50 d’entre eux étaient d’ailleurs présents au dîner de Noël de l’organisme.

Être bénévole, c’est changer des vies. Un petit pas à la fois. Vicky St-François, directrice de l’organisme Les Petits Frères de Sherbrooke

Les Petits Frères, c’est comme une grande famille. Les Grands Amis apportent autant aux bénévoles. C’est beaucoup de joie et beaucoup de partage , explique pour sa part Gabrielle Poulin-Houle, bénévole pour l’organisme sherbrookois depuis presque 10 ans.

Aujourd’hui, on a des bénévoles qui les accompagnent, qui vont les chercher à la maison, qui s’assurent de les accueillir, de les servir en ce moment aux tables. D’autres bénévoles vont aller rendre visite à tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous aujourd’hui , continue-t-elle.

À la recherche perpétuelle de bénévoles

Les Petits Frères de Sherbrooke sont par ailleurs en recherche perpétuelle de nouveaux bénévoles.

Malheureusement, on a une liste d’attente. Il y a des gens qui ont besoin de nous et qu’on ne peut pas aller rejoindre pour le moment parce qu’on n’a pas suffisamment de bénévoles pour pouvoir les accompagner adéquatement , regrette Mme St-François.

Pour certains [aînés], c’est la famille qu’ils ne voient pas ou qu’ils n’ont pas. Geneviève Hébert, députée de Saint-François

L’aide d’un demi-million de dollars qui seront octroyés annuellement par Québec à l’organisme sera une bonne bouffée d’air frais.

Cet argent pourra nous permettre de grandir et d’accueillir plus de Grands Amis avec nous et de nous développer dans d’autres villes de la province , croit Vicky St-François.

Dans la province, les Petits Frères emploient une soixantaine d’employés et peuvent compter sur plus de 2000 bénévoles.

La nouvelle aide gouvernementale permettra non seulement d’agrandir les équipes actuelles de l’organisme, qui sont présentes dans onze régions du Québec, mais aussi de déployer de nouvelles équipes dans des villes comme Granby, Drummondville, Saint-Jérôme et Gatineau, selon Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.