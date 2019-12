Le Noël des Philippins bouleversé par le typhon Phanfone

Le typhon Phanfone a frappé, mercredi, le centre des Philippines, détruisant des maisons et inondant des villages. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de passer Noël dans des abris ou bloquées loin de chez eux.

Selon la police, six personnes ont été déclarées disparues après le passage de Phanfone.

Il s'agit d'un père et de ses trois enfants, ainsi que deux proches dont la petite maison a été emportée par les fortes pluies qui ont fait déborder un cours d'eau, a précisé à l'AFP la police de la province.

Le typhon a également provoqué des chutes d'arbres et plongé dans le noir de nombreuses villes.

La ville de Tacloban, aux Philippines, se réveille après le passage dévastateur du typhon Phanfone. Photo : Getty Images / AFP/ Bobbie Alota

Des habitants ont diffusé sur les réseaux sociaux des photos montrant des maisons détruites, des autobus à moitié submergés par des flots de couleur marron, des routes bloquées par des troncs d'arbres, ainsi que des bananiers et des cocotiers déchiquetés par des vents violents.

Plus de 16 000 personnes ont trouvé refuge dans des écoles, des gymnases et des bâtiments publics où elles ont passé la nuit du réveillon de Noël, ont indiqué des responsables de la défense civile.

Des résidents de Borongan aux Phillipines tentent de retirer des cocotiers tombés sur la route, en raison des vents violents provoqués par le typhon Phanfone. Photo : Getty Images / AFP/ Alren Beronio

De nombreux vols ont également été annulés, bien que Manille ait été épargnée mercredi.

Phanfone, qui a perdu de la puissance, suit la même trajectoire que le typhon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays, qui avait fait plus de 7 300 morts et disparus en 2013.

C'était effrayant. Les vitres des fenêtres se sont brisées et nous nous sommes abrités dans les escaliers. Ailyn Metran, une résidente de Tacloban

Ailyn Metran a passé la nuit avec son enfant de quatre ans dans le bureau des services météorologiques où travaille son époux. Le sol de leur domicile de Tacloban a été couvert de boue et un arbre s'est retrouvé sur le toit d'une maison voisine.

Plages désertes

Sur l'île de Coron, très prisée des touristes, les plages sont désertes et les visites en bateaux ont été suspendues. Les touristes sont cloîtrés dans leurs chambres, en attendant que le typhon frappe dans la journée de jeudi.

Beaucoup d'établissements touristiques sont fermés et certains de nos clients ne sont pas arrivés parce que leurs vols ont été annulés , a déclaré à la réceptionniste d'un hôtel, Nina Edano.

Nous n'avons pas peur, mais l'ambiance ici est plutôt morose Nina Edano

En moyenne, une vingtaine de typhons et tempêtes tropicales balaient chaque année les Philippines, faisant des centaines de morts. À la mi-décembre, une violente tempête tropicale ayant balayé le nord du pays avait fait 13 morts.