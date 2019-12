Québec consacrera un demi-million par année pour sortir des aînés de l’isolement

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a choisi le jour de Noël pour s'offrir « un cadeau à moi-même », en annonçant une nouvelle subvention récurrente d’un demi-million de dollars par année à l’organisme Les Petits Frères, qui lutte contre l’isolement social chez les personnes âgées.

Elle a fait cette annonce dans les heures précédant le traditionnel dîner de Noël de la branche montréalaise des Petits Frères, où elle est d’ailleurs une habituée. Marguerite Blais a été la marraine officielle de l’organisme, pour lequel elle entretient une affection sans équivoque depuis son implantation au Québec il y a 57 ans.

Chaque sou fait une différence

Selon la directrice générale des Petits Frères, Caroline Sauriol, cette aide gouvernementale fera une différence majeure pour l’OBNL, qui fonctionne principalement grâce à 2000 bénévoles.

[Ces fonds permettront d’embaucher] des coordonnateurs d’équipes, de recruter des bénévoles, de les mettre en action, de trouver les aînés – et ça, on le fait en collaboration avec tous les acteurs [sur le] terrain – et ensuite d’offrir un accompagnement, une famille d’amour, à chacun des aînés. Caroline Sauriol

Des centaines d’aînés supplémentaires pourront être accompagnés chaque année, se réjouit-elle.

En plus d’agrandir ses équipes actuelles, qui sont présentes dans onze régions du Québec, l’organisme entend déployer de nouvelles équipes dans des villes comme Granby, Drummondville, Saint-Jérôme et Gatineau.

On va être en mesure de mettre en action des centaines, voire des milliers de bénévoles , précise Mme Sauriol.

Un devoir pour Marguerite Blais

La ministre juge qu’il est de son devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour venir en aide aux aînés qui vivent dans l’isolement.

Quand je suis revenue en politique, c’était aussi pour développer tout ce qu’on appelle la gériatrie ou la gérontologie sociale, et ça fait justement partie de la gériatrie que de briser cette solitude. Marguerite Blais

Selon les chiffres du Conseil national des aînés du Canada, un aîné sur trois est à risque d’isolement et le phénomène s’accroît avec l’âge. À partir de 85 ans, la perte d’autonomie a tendance à accentuer ce phénomène. Une personne de 85 ans et plus sur deux serait à risque, d’après la ministre.

Qui plus est, c'est au Québec que le taux d’isolement social est le plus élevé au pays.

On estime qu’un aîné québécois sur cinq n’a aucun proche sur lequel compter en cas de problème et peu ou pas de contact avec sa famille. Vraiment, ils sont seuls au monde , s’attriste Mme Sauriol en soulignant que les plus âgés n’ont parfois plus aucun proche en vie.

Ne pas oublier les régions

C’est une réalité commune dans les grandes villes comme Montréal, mais aussi en milieu rural, fait pour sa part remarquer le député d’Orford, Gilles Bélanger, invité par la ministre à l’accompagner à ce dîner.

J’appelle ça les grand-mamans des bouts de rang. On oublie ces aînés-là, qui ne sont pas toujours dans des institutions, dans des établissements, et qui sont souvent seuls, mais dont on entend très peu parler. Gilles Bélanger, député caquiste

Sa région, l’Estrie, a une des moyennes d’âge les plus élevées au Québec, et par conséquent un nombre élevé d’aînés y vivent dans la solitude.