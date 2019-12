Mouvement #Remplisvert : une année bien remplie pour la tribu Russell

Au gala Mammouth, les petits entrepreneurs en herbe, qui ont entre 10 et 14 ans, étaient nommés aux côtés de l’astronaute David Saint-Jacques, le planchiste médaillé olympique Maxence Parrot ou encore le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime.

Il y avait des gens très connus et on a eu la chance d’être en compétition contre eux , explique Louis Russell, 13 ans.

Qu’on puisse être reconnus au même niveau que ces personnes-là, c’est vraiment incroyable , renchérit son frère Arnaud Russell, l’aîné de la fratrie.

Au départ, on n’en revenait pas. Ça s’est développé tellement rapidement. C’est après cette nomination-là qu’on a pu réaliser qu’on a eu un impact au Québec. Arnaud Russell

Jusqu’à présent, la tribu Russell a vendu plus de 400 de leurs autocollants à des commerces, entreprises et même à des municipalités qui les affichent en vitrine et qui invitent les passants à venir remplir leur gourde d'eau dans leurs locaux, et ce, gratuitement.

Des panneaux du projet #RemplisVert ont été installés dans les parcs de Kingsey Falls. Photo : Radio-Canada / Émilie Richard

Pour chaque autocollant vendu, la famille remet, au passage, un don de 2 $ à la Fondation David Suzuki.

Prochaine étape : viser les grandes villes

Même si leur projet se porte déjà très bien, les Russell veulent que des plus grandes villes comme Québec et Montréal emboîtent encore plus le pas et se procurent un plus grand nombre de leurs autocollants.

Pour l’instant, pour Montréal et Québec, on n’a pas eu autant de participation qu’on l’aurait souhaité. C’est sûr qu’il y a beaucoup de gens inspirants qui viennent de là qui nous ont beaucoup aidés à développer notre projet, mais il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui ont embarqué , souligne Arnaud Russell.

On aimerait aussi mettre nos autocollants sur des bouteilles d’eau d’équipes de sports comme le Phoenix, le Canadien de Montréal, l’Impact ou les Alouettes Louis Russell

Les jeunes entrepreneurs ont également évoqué une entente avec une grosse chaîne de restaurants qui leur a acheté une cinquantaine d’autocollants. Mais ils n’ont pas voulu en dire plus pour le moment.