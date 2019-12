Ce qui va où : un guide pour trier ses déchets de Noël

Vous avez ouvert les cadeaux et votre salon est tapissé de papier d'emballage, de rubans et de carton? Résistez à la tentation de tout jeter dans le même sac. Voici des conseils de la Société de gestion des déchets de l’Île (SGDI) pour trier vos déchets.

Arbre de Noël

Vérifiez auprès de votre municipalité pour connaître les jours de collecte de sapins. Il se peut que la collecte ne se fasse pas le même jour que la collecte régulière.

Règle générale, les sapins doivent être dénudés de décorations et doivent respecter une certaine longueur et un certain poids.

Des milliers de sapins de Noël sont vendus chaque année au Canada (archives). Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Papier d'emballage

Le papier d’emballage peut être jeté dans le compost, sauf s’il contient du plastique ou du papier d'aluminium. Dans un tel cas, il faudrait le jeter dans la poubelle.

Cartes de voeux

Les cartes peuvent être recyclées. À moins que vous teniez à garder secret le fait que vous vous en êtes débarrassées...

Les cartes de Noël peuvent être recyclées ou même réutilisées pour de l'artisanat. Photo : Radio-Canada

Sacs cadeaux

S’ils sont ornementés de brillants ou d’une pellicule en plastique, ils vont dans la poubelle.

Si vous avez un sac cadeau en papier brun avec des poignées en papier brun, il peut être recyclé.

Papier d'emballage brun

Ce papier est recyclable, tout comme le carton ondulé.

Du papier ordinaire peut être agrémenté de toutes sortes pour faire un emballage cadeau. Photo : Environmental Defence

Rubans, noeuds et guirlandes

Ce sont tous des déchets.

Papier de soie

Ce papier peut aller dans le compost, même s'il contient des traces de paillettes.

Papier à bulles

Vous pouvez le jeter la poubelle (après l'avoir fait éclater, bien sûr).

Le papier à bulles peut aller à la poubelle. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Boîtes de carton

Les boîtes de carton peuvent aller au compost, mais la couche coussinée du carton ondulé peut aller au recyclage.