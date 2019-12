La reine Élisabeth II à la messe de Noël sans Philippe, mais avec Andrew

La reine Élisabeth II, âgée de 93 ans, est arrivée à l'église Saint Mary Magdalene, à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, sans le prince Philippe, pour assister aux messes de 9 h puis de 11 h, heures locales.

Après quatre nuits d'hospitalisation en raison de problèmes de santé préexistants, le duc d'Édimbourg, âgé de 98 ans, a néanmoins pu rejoindre la souveraine au domaine de Sandringham. C’est dans cette résidence que la famille royale passe traditionnellement les fêtes de Noël.

Le prince Andrew est arrivé avec son frère aîné, le prince Charles, pour la messe de 9 h, mais n'a pas assisté à celle de 11 h, plus officielle, selon la chaîne Sky news.

Le prince Andrew, au premier plan, et le Prince Charles arrivent à l'Église St Mary Magdalene, à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, pour assister à la messe de Noël. Photo : The Associated Press / Joe Giddens

Mis en cause pour ses liens avec le financier américain Jeffrey Epstein, accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures pendant des années, le deuxième fils de la reine s'est retiré de toutes ses obligations publiques après une entrevue désastreuse à la BBC.

Il s'est vu reprocher son absence de compassion envers les victimes. Ses dénégations face aux accusations d'une Américaine, qui affirme avoir été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec lui quand elle était mineure, ont également été jugées peu convaincantes dans la presse.

La reine salue les actions pour le climat

Lors de sa traditionnelle allocution, diffusée mercredi,, Élisabeth II a salué le sens du devoir des jeunes face à des problèmes tels que la protection de notre environnement et de notre climat .

La souveraine de 93 ans n'a toutefois pas cité le nom de Greta Thunberg, qui a été élue personnalité de l'année par le magazine américain Time.

Élisabeth II a également évoqué une année semée d'embûches et appelle les Britanniques à surmonter les divisions, alors que le pays s'apprête à quitter l'Union européenne le 31 janvier, après trois ans et demi de crise politique.

La reine a rappelé que l'on peut accomplir des choses positives quand les gens mettent de côté leurs différences passées et se rassemblent dans un esprit d'amitié et de réconciliation .