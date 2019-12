Dans son traditionnel message urbi et orbi, prononcé du balcon du Vatican à Rome, le pape François a demandé mercredi à la communauté internationale de « garantir la sécurité » au Moyen-Orient, tout particulièrement en Syrie.

Devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape a rappelé que de nombreux enfants subissent la guerre et les conflits au Moyen-Orient et dans divers pays du monde .

Il a souhaité le réconfort du bien-aimé peuple syrien dont le pays est en guerre depuis 2011.

À l'occasion de son septième Noël à la tête de l'Église, il a appelé les gouvernants et la communauté internationale à trouver des solutions qui garantissent la sécurité et la coexistence pacifique des peuples de la région .

Dans son traditionnel tour d'horizon des zones de conflits de la planète, François a aussi souligné que les habitants de la Terre sainte attendent des jours de paix et de sécurité .

Le souverain pontife argentin a aussi eu une pensée de soutien pour le peuple libanais qui manifeste depuis la mi-octobre. Il souhaite que le Liban puisse sortir de la crise actuelle et redécouvre sa vocation d'être un messager de liberté et d'harmonieuse coexistence pour tous .

Conflits en Amérique du Sud

Le pape argentin, dont le véritable nom est Jorge Bergoglio, a regretté en outre que plusieurs nations du continent américain traversent une période d'agitations sociales et politiques , en souhaitant plus particulièrement que le peuple vénézuélien très éprouvé par des tensions politiques et économiques obtienne l'aide dont il a besoin .

Le pape François a prononcé son traditionnel message de Noël devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre de Rome. Photo : via reuters / Vatican Media

Il a encouragé les efforts pour favoriser la justice et la réconciliation dans cette région et surmonter les nombreuses formes de pauvreté qui offensent la dignité de toute personne .

Le pape a également espéré voir aboutir l'aspiration de l'Ukraine à des solutions concrètes pour une paix durable .

Évoquant le continent africain où règnent violences, calamités naturelles ou urgences sanitaires, il a en outre voulu exprimer son réconfort à tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles kidnappés .

Il a dénoncé les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain, surtout au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria .