Un septième tremblement de terre en deux jours en Colombie-Britannique

Le Service géologique des États-Unis précise que l'épicentre est situé à 188 kilomètres à l'ouest de Port Hardy, une municipalité de 4000 habitants du nord de l'île. Des secousses ont été ressenties jusque dans la banlieue de Vancouver. L'épicentre du séisme a été enregistré à cinq kilomètres de profondeur dans l'océan Pacifique. Aucune alerte au tsunami n'a toutefois été déclenchée à la suite des secousses. Les autorités ne rapportent aucun dommage ni blessé.

Il s'agit du septième tremblement de terre à survenir dans la province en deux jours. Lundi, six tremblements de terre de magnitude allant de 4,3 à 6 ont été enregistrés dans la région.

Séismes Canada affirme que la région située dans l'océan Pacifique à plus de 100 kilomètres au large de la côte nord-ouest de l'île est propice à des tremblements de terre de telles intensités. Des séismes d'une magnitude de 7,0 ou plus s'y sont produits en 1918, 1929, 1946, 1949 et 1970.