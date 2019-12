Lisa Raitt va coprésider l'organisation de la course à la chefferie du PCC

L'ancienne ministre conservatrice Lisa Raitt va coprésider le comité organisateur de la prochaine course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC).

Le PCC a fait l'annonce de cette nomination mardi. Lisa Raitt a été ministre des Ressources naturelles, ministre du Travail et ministre du Transport entre 2008 et 2015 dans le gouvernement de Stephen Harper.

La course à la chefferie du PCC a été rendue nécessaire par la démission d'Andrew Scheer environ deux mois après la défaite de son parti aux élections fédérales d'octobre.

Lisa Raitt va travailler en collaboration avec Dan Nowlan, qui avait supervisé la dernière course à la chefferie en 2017.

Ils seront à la tête d'un comité chargé d'établir les règles de mise en candidature et l'échéancier menant au scrutin.

En 2017, Lisa Raitt était candidate à la chefferie avant d'être défaite et nommée chef adjointe par Andrew Scheer.

Après avoir représenté les circonscriptions d'Halton et de Milton en Ontario, elle a perdu son siège à la Chambre des communes lors de la campagne de 2019.

Déjà plusieurs candidats réfléchissent à se lancer dans la course, dont Erin O'Toole et Michael Chong. D'autres candidats potentiels ont été identifiés dont Peter MacKay et Pierre Poilievre ainsi que l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest.