Siloam Mission sert un repas de Noël aux moins fortunés de Winnipeg

Environ 600 personnes ont bénéficié du repas annuel marquant le temps des fêtes offert par l'organisme de bienfaisance Siloam Mission.

Au menu : de la dinde, une purée de pommes de terre, des salades, des fruits de mer et une variété de pâtisseries. Des bénévoles ont préparé les plats depuis plusieurs jours.

Si certains participent à cet événement uniquement pour avoir un repas chaud en ce temps de fêtes, pour d'autres, c'est l’occasion d’une rencontre de famille dans un cadre sécuritaire.

Moi, je travaille, mais avec les autres membres de ma famille qui n'ont pas de revenu, on se rencontre ici depuis des années pour parler et vivre un moment en famille , indique Solange Garson.

Pour les invités spéciaux comme le juge en chef de la Cour du banc de la Reine du Manitoba, Glenn Joyal, l'événement permet de rapprocher toutes les classes sociales et d'éliminer les stéréotypes.

On est des citoyens ici à Winnipeg, mais on ne voit pas nécessairement et on ne vit certainement pas les expériences et la réalité qu’on voit aujourd’hui.

Glenn Joyal, juge en chef de la Cour du banc de la Reine du Manitoba