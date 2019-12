Comment doit-on dire 2020?

Contrairement à la pratique en anglais, où par exemple l'an 2020 est prononcé twenty, twenty , en français, les années sont prononcées comme un nombre ordinaire. On doit donc dire deux mille vingt .

Cette pratique consistant à prononcer les dates comme si elles étaient composées de deux nombres inférieurs à 100 est calquée sur l'anglais , explique M. Bertrand.

Guy Bertrand, premier conseiller linguistique de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Soutière

[Pour les anglophones], l'usage a consacré dans la façon de s'exprimer quotidiennement de dire “dix-neuf, soixante-quatre”, en anglais "nineteen sixty four" [pour l'année 1964] , donne en exemple le conseiller linguistique.

En français, ce n'est pas comme ça , ajoute M. Bertrand. On dit "mille neuf cent soixante-quatre".

Cette année, c'est 2019, il n'y a personne qui dit on est en "vingt, dix-neuf". Pourquoi on dirait "vingt, vingt"? Guy Bertrand, premier conseiller linguistique de Radio-Canada

À sa connaissance, la prononciation incorrecte de l'an 2020 n’a pas été utilisée par un animateur ou journaliste de Radio-Canada. Il y a des invités qui disaient que leur spectacle serait en janvier "vingt, vingt" , raconte Guy Bertrand.

Avant qu'il ne soit trop tard, l'année [2020] est sur le point de commencer, je voulais déjà en parler , ajoute M. Bertrand.

Il a jugé bon de créer la fiche linguistique de Radio-Canada de façon préventive, car selon lui il arrive parfois que des animateurs adoptent des expressions incorrectement utilisées par leurs invités.

Les artistes, les gens qui sont très aimés, respectés, on a tendance à les copier. Il y a des gens qui disaient "en perfo", ou "en performance", alors que ça ne dit pas. Guy Bertrand, premier conseiller linguistique de Radio-Canada

Lorsqu'il est question d'un artiste qui se produira au cours d'une émission de variétés, il faut plutôt utiliser le mot prestation.

D'autres exemples de prononciation de nombres

La même norme que pour les années s’applique aux numéros de route.

Ainsi, on devrait par exemple pour l’autoroute 440 dire autoroute quatre cent quarante , et non autoroute quatre, quarante.

De la même manière, la prononciation du nom des modèles d’avion de la compagnie Boeing tels que le tristement célèbre 737 MAX sans le mot « cent » n’est pas recommandée. Photo : Radio-Canada / Chris Corday

Guy Bertrand souligne qu’il est toutefois correct de prononcer les numéros de porte comme deux nombres inférieurs à 100.