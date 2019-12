L’industrie du taxi souhaite que Winnipeg arrête le projet pilote de paiement anticipé

Les chauffeurs de taxis de Winnipeg se sont longtemps plaints d’une panoplie de problèmes liés aux paiements pendant la nuit. Ils faisaient état de clients qui partaient en courant ou laissaient des gages sans valeur. Selon les principales compagnies de taxi, 95 % des disputes avec les chauffeurs sont liés aux tarifs des courses.

Depuis le 30 septembre dernier, les chauffeurs de taxi de Winnipeg ont l'obligation de demander à leurs clients entre 20 h et 6 h le matin, un paiement anticipé de 10 $ avant de commencer la course. L'objectif de cette mesure est de réduire le nombre de disputes concernant le paiement des courses.

Or, selon les deux principaux exploitants de taxis à Winnipeg, Unicity Taxi et Duffy’s Taxi, les résultats du projet pilote qui doit encore durer six mois ne sont pas au rendez-vous. Dans certains cas, il aurait même eu un résultat inverse à l'effet souhaité.

Ça ne devrait pas être obligatoire. Cela fait déjà deux incidents, où le chauffeur a été agressé en demandant le paiement anticipé. Une voiture a même été volée alors que le chauffeur était sorti du véhicule pour demander aux clients de s'en aller , indique Jagtar Sidhu de Unicity Taxi.

En janvier 2019, un homme s'est mis à tirer avec un fusil à canon scié depuis l'intérieur d'un taxi à Winnipeg. Les chauffeurs de taxi sont préoccupés par la sécurité au travail. Photo : Unicity Taxi

Profilage racial

Un représentant de Duffy's Taxi a indiqué que l’entreprise avait reçu une plainte officielle pour discrimination. Elle venait d’un jeune homme qui s'est identifié comme étant noir, qui considère qu’on lui a demandé le 10 $ en raison de la couleur de sa peau.

Selon la plainte, le chauffeur a actionné son alarme devant le refus de donner le paiement anticipé, et la police est arrivée sur les lieux. D’autres chauffeurs de taxi sont aussi venus au secours de leur confrère. Mais devant l'absence d'animosité dangereuse, la police est repartie sans faire d'arrestation.

L’anecdote témoigne du risque de profilage racial de la part des chauffeurs, ou de la perception de profilage racial de la part des clients.

D'autant plus que la règlementation n'est pas appliquée en ce moment de façon uniforme, ce qui était le but du projet pilote, puisque les chauffeurs avaient déjà le droit de réclamer des paiements anticipés s’ils le voulaient.

La sécurité dans les taxis

De nombreux usagers interrogés par Radio-Canada, ainsi que des journalistes de Radio-Canada, affirment avoir pris le taxi le soir sans jamais avoir eu à payer par anticipation leur trajet, malgré l'amende de 1000 $ à laquelle les chauffeurs s'exposent s'ils ne demandent pas le paiement.

Retour à la discrétion des chauffeurs ?

Jagtar Sidhu voudrait un retour à l’ancien modèle. Ça devrait être comme avant, à l'époque de la Commission de réglementation des taxis. Le chauffeur avait le choix de demander le paiement anticipé s'il sentait que le client avait trop bu ou quelque chose du genre , indique-t-il.

La Commission de réglementation des taxis a été dissoute en 2017, lorsque les services de covoiturage comme TappCar ont fait leur apparition. La mise en vigueur de la réglementation concernant les taxis revient maintenant à l’entreprise privée qui applique aussi les règles de stationnement à Winnipeg.

La Ville indique pour sa part que plusieurs services se font avec des paiements anticipés et que les chauffeurs doivent arrêter de se sentir mal en demandant ce paiement. La police dit qu’elle ne collecte pas de données spécifiques concernant les cas d'agressions dans les taxis.

Avec les informations d'Ezra Belotte-Cousineau