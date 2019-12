Gaza : Israël admet une défaillance du renseignement après une frappe meurtrière

Le 14 novembre, un raid aérien a visé le domicile de Rasmi Abou Malhous à Deir el-Balah, dans le sud de la bande de Gaza, deux jours après le début d'une flambée de violences entre l'État hébreu et l'enclave palestinienne qui a fait au total 35 morts dans l'enclave et aucun en Israël.

Huit personnes d'une même famille – M. Abou Malhous, ses deux épouses et ses cinq enfants – ont été tuées sur le coup lors de cette frappe, et une neuvième – le frère de M. Abou Malhous – est décédée une semaine plus tard de ses blessures.

Avant que la frappe n'ait lieu, les renseignements au sein de l'armée avaient estimé que des civils ne seraient pas blessés par cette frappe , a indiqué l'armée mardi dans un communiqué.

Peu après la frappe, les autorités israéliennes ont dit avoir visé Rasmi Abou Malhous, considéré comme un commandant du Djihad islamique, un groupe armé palestinien présent dans la bande de Gaza, qui avait démenti cette allégation.

Depuis, une enquête interne a mis au clair que même si des activités militaires ont été menées dans le bâtiment, ce n'était pas un bâtiment clos et en réalité, des civils y étaient présents , a dit l'armée israélienne.

L'enquête a analysé les succès et erreurs de l'armée et sa conclusion a mené à plusieurs recommandations comme le but de réduire, autant que possible, la répétition d'incidents similaires , selon ce communiqué.

Après cette frappe meurtrière, l'armée israélienne avait déjà reconnu des victimes civiles inattendues .

Lors de cette escalade mi-novembre, les efforts défensifs menés par l'armée ont empêché des attaques terroristes complexes près de la barrière séparant l'État hébreu de la bande de Gaza, a affirmé l'armée mardi.

Israël impose depuis plus de dix ans un blocus sur l'enclave, appauvrie et coincée entre l'Égypte, Israël et la mer Méditerranée, où vivent deux millions de personnes.

La bande de Gaza est dirigée par le mouvement islamiste Hamas, auquel Israël a livré trois guerres depuis 2008.