Dans la Baie-des-Chaleurs, la frénésie des fêtes ne freine pas l'achat local

Au centre-ville de Bonaventure, les commerçants qui vendent des produits gaspésiens et québécois l'affichent fièrement.

Cette stratégie permet d'attirer les clients qui ont à cœur l'achat local, comme les frères Olivier et Julien Duguay, qui refusent d'acheter leurs cadeaux de Noël sur le site web d'une grande entreprise.

Notre mère a aussi un magasin à Bonaventure, c'est la fleuriste. Ça nous démontre que si on achète à Bonaventure, si on achète local, ça nous permet de faire vivre des familles et des personnes , explique Olivier Duguay.

À New Richmond, le propriétaire de la boutique Rhéal Pître Sports reçoit régulièrement des clients qui partagent les valeurs des frères Duguay.

Les gens viennent chez la parenté et chez les amis et nous disent régulièrement : ''Écoute, j'aurais pu l'acheter à Québec, j'aurais pu l'acheter à Montréal, mais je me suis dit je vais attendre d'être chez nous, d'aller encourager un magasin''. Le sentiment est encore fort , constate Alain Pître.

Le propriétaire de la boutique Rhéal Pître Sports, Alain Pître, ne voit pas le commerce en ligne comme une menace. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le chiffre d'affaires du commerce augmente d'année en année, et ce même si la petite entreprise doit affronter la compétition de plus gros joueurs qui ont les moyens de vendre leurs produits au rabais sur le web.

Cela dit, M. Pître ne considère pas l'achat en ligne comme un obstacle, mais plutôt comme un levier. Son commerce a d'ailleurs deux sites web où les clients peuvent faire leurs achats en ligne.

On est à l'aube de 2020, une entreprise qui a moindrement de volume, ne pas être en ligne, je pense que c'est être voué à un échec dans l'avenir. Alain Pître, propriétaire de Rhéal Pître Sports

M. Pître prévoit même agrandir son magasin pour en doubler la superficie.

Ce succès de l'achat local en Gaspésie n'est pas le fruit du hasard.

La Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs a trimé dur au cours des dix dernières années pour inciter les Gaspésiens à acheter davantage en région.

Parmi les initiatives mises de l'avant, la carte Priorité Gaspésie permet aux consommateurs d'accumuler et de dépenser des points chez les commerçants participants. Actuellement, 15 000 cartes sont en circulation.

Souvent j'entends des familles dire : ''Mes enfants sont partis à Montréal, sont partis à Québec parce qu'il n'y a plus d'emploi ici''. Bien, les emplois, si on veut les garder ici, il faut acheter localement. Maurice Quesnel, directeur général de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs

Au-delà de la responsabilité des consommateurs, les marchands ont aussi un rôle important à jouer pour encourager l'achat local, selon le directeur général de la Chambre de commerce, Maurice Quesnel. Il estime d'ailleurs qu'il y a encore place à l'amélioration de ce côté.

Le directeur général de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, Maurice Quesnel Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

C'est une responsabilité partagée des deux. Ils ont chacun leur part à faire, je pense que le commerçant ne peut pas juste dire, venez m'encourager, mais ne me demandez rien , souligne M. Quesnel.

Par exemple, comme les consommateurs souhaitent généralement obtenir leurs achats rapidement et à bon prix, les commerçants doivent être ouverts à l'idée de commander ce qui n'est pas disponible en magasin, selon le directeur général.

Avec les informations de Martin Toulgoat