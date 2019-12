5 tendances technos à surveiller en 2020

La 5G

2020 sera vraisemblablement l’année de la 5G, la cinquième génération du réseau de communications mobiles qui doit succéder à la 4G.

Avec sa vitesse de transmission de données 10 fois plus élevée que la technologie actuelle, la 5Gnous permettra bien sûr de naviguer plus rapidement sur le web à l’aide notre téléphone cellulaire, mais surtout propulser l’Internet des objets, les voitures autonomes et les robots industriels.

Bien que quelques fournisseurs de téléphonie mobile américains aient tranquillement entamé le déploiement de la 5G en 2019, 2020 sera l’année où la technologie sera réellement accessible au grand public. Les géants canadiens des télécommunications comptent eux aussi déployer la 5G en 2020.

Les nouveaux téléphones cellulaires devraient d’ailleurs être de plus en plus compatibles avec la 5G. Plusieurs rumeurs voulant que le prochain iPhone fonctionnera avec ce réseau ont par exemple fait surface ces derniers mois.

Les téléphones pliables

Le lancement du tout premier téléphone à écran pliable, le Samsung Galaxy Fold, ne s’est pas passé comme prévu en avril dernier. Nombreux bris et défectuosités de l’écran avaient alors été rapportés par des journalistes ayant reçu le téléphone pour en faire la critique, et sa sortie a dû être repoussée à plus tard dans l’année.

Malgré ce faux pas, le téléphone a été bien reçu lors de son (re) lancement en octobre, et plusieurs compétiteurs ont émergé. On pense bien sûr au Mate X de Huawei, mais surtout au nouveau Motorola Razr, qui se plie à la verticale, comme les téléphones à clapet d’antan. Ce dernier devait être offert en précommande dès le 26 décembre, mais la très forte demande a forcé Motorola à repousser cette date au 9 janvier.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une version moderne du mythique Razr de Motorola sera offerte en 2020. Photo : Capture d'écran - Motorola.com

Cette popularité du Razr nous donne peut-être déjà un aperçu de l’avenir dans lequel les téléphones pliables deviendront de plus en plus communs, tandis que les fabricants de téléphones cellulaires espèrent que les écrans pliables puissent les aider à relancer leurs ventes, qui stagnent depuis 2018.

Outre Motorola, Microsoft, Xiaomi, Samsung, LG, ZTE, Oppo et Sony devraient tous commercialiser des téléphones pliables en 2020. Certains de ceux-ci auront des écrans pliables, tandis que d’autres se plieront mais auront en fait deux écrans séparés.

Le deuxième fabricant de télévisions en Chine, TCL, mise gros sur les écrans pliables. Il a investi plus de 5 G$ dans cette technologie dans la dernière année, et compte lui aussi commercialiser son propre téléphone pliable en 2020.

Les objets connectés

Malgré les nombreux enjeux de vie privée et de sécurité qui leur sont associés, les objets connectés deviendront de plus en plus courants en 2020, si bien qu’il y aura environ 3,4 objets connectés par personne, selon Option consommateurs.

L’avènement de la 5G devrait accélérer cette tendance, mais de nouveaux développements dans l’industrie des objets connectés devraient aussi y contribuer. On pense par exemple à la récente création du groupe Connected Home Over IP, qui veut rendre la maison connectée moins compliquée.

C’est que la maison connectée est pour l’instant plus ou moins pratique, certains objets connectés étant incompatibles les uns avec les autres. Cette alliance dont font partie Google, Apple, Amazon et d’autres entreprises, vise à développer et à promouvoir une nouvelle norme de connectivité qui améliorerait l’interconnectivité des produits de différentes entreprises.

La conduite autonome

Soyons clairs : les voitures autonomes ne représenteront qu’une infime partie de la flotte automobile l’an prochain, mais 2020 devrait être une année charnière pour cette technologie, qui sera incorporée dans des véhicules de plusieurs grands fabricants.

Toyota, Honda, Renault, Nissan et Hyundai devraient tous offrir des véhicules autonomes à certains égards l’an prochain. On ne parle pas ici d’indépendance totale, mais bien d’un autopilote dans certains contextes (urbain, autoroute, etc.).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les Tesla devraient avoir la conduite entièrement autonome en 2020. Photo : getty images for citi / Rich Fury

Tesla, qui est actuellement le chef de file de l’industrie en matière de conduite autonome, avait promis la conduite entièrement autonome avant la fin 2019. Le déploiement est maintenant retardé à 2020.

Les agents conversationnels

L’intelligence artificielle est vouée à changer le monde du travail dans la prochaine décennie, surtout grâce à l’automatisation de tâches manuelles et répétitives.

Le service à la clientèle est un secteur qui devrait également être touché par cette révolution, et 2020 devrait être l’année de la propagation des agents conversationnels virtuels à des fins de service à la clientèle en ligne.

Selon la firme de recherche Forrester, 25 % des 500 entreprises les plus riches au monde comptent automatiser dès l’an prochain certaines tâches à l’aide de l’intelligence artificielle. Une bonne partie de celles-ci pourraient relever de l’analyse de texte et l’apprentissage automatique pour répondre à des courriels, mais aussi pour communiquer avec la clientèle.