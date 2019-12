Réveillonner entre personnes seules pour contrer l'isolement à Rimouski

Pâtés, tartes, et toutes sortes de victuailles attendent les gens au sous-sol de l’église accoutré d’arbres de Noël, de lumières festives où s’entassent plusieurs dizaines de tables et des centaines de chaises. Comme le veut la tradition, l’Archevêché de Rimouski a lancé l’invitation à toutes les personnes seules pour leur permettre de vivre un vrai réveillon dans une ambiance festive.

Environ 250 personnes ont pris part à l’événement l’an dernier et les organisateurs en attendent autant cette année. Il s’agit d’ailleurs d’une forte augmentation de participants comparativement aux 75 personnes accueillies lors de la première mouture de l’événement en 2010.

Annie Leclerc, co-coordonnatrice de la soirée Photo : Dereck Doherty

On a beaucoup de nouveaux bénévoles , se réjouit l’organisatrice, alors que quelques-unes d’entre elles s’affairent à préparer la salle. Les bénévoles proviennent pour la plupart de la région de Rimouski, mais certains parcourent de longues distances pour prendre part à cet événement rassembleur, explique la co-coordonnatrice de la soirée, Annie Leclerc.

Le 24 décembre, ça dit beaucoup aux gens de dire : ''pour les personnes seules, pour les gens qui n’ont pas de réseau, on est prêts à venir donner du temps'' , raconte Mme Leclerc.

Qui profite de cette soirée? Toutes sortes de personnes, allant d’étudiants internationaux à des personnes âgées, en passant par des couples, décrit l’organisatrice. Selon elle, la soirée permet aux gens de briser l’isolement : souvent, les gens se parlent et se disent qu’il y a cette soirée-là et se disent de venir faire un tour, que ça va leur faire du bien .

Pâtés, tartes et autres victuailles vont régaler les participants. Photo : Dereck Doherty

On sait que le temps de Noël, quand on n’a pas de réseau ou pas d’amis, c’est comme triste. C’est pour ça que c’est important de faire une soirée comme ça le 24 , explique Annie Leclerc, qui en est à sa deuxième année d’implication dans cette soirée. Selon elle, l’événement annuel a des retombées tout au long de l’année. Parfois, pendant l’année, je croise des gens que j’ai vus lors de cette soirée et ça nous fait déjà un petit lien , ce qui prolonge la réjouissance.

Trouver de la relève, un défi

L’un des défis à venir est la relève, parce que les jeunes sont peu nombreux à pouvoir offrir des heures, explique Mme Leclerc. Ça prend de la relève et ça prend nos seniors, pour avoir à la fois de l’énergie et de l’expérience , décrit-elle.

C’est un besoin qu’on a en famille. On veut faire sentir aux gens qu’on les aime. On sent qu’ils ont besoin de nous et nous aussi on a besoin d’eux , affirme pour sa part la bénévole Micheline Levesque, qui donne du temps en compagnie de sa petite-fille.

Quelques-unes des bénévoles qui organisent le réveillon. Photo : Radio-Canada / Dereck Doherty

Le moindre plaisir que la soirée peut apporter aux personnes souffrant de solitude est un cadeau selon la septuagénaire qui transpire l’enthousiasme et la fébrilité. On est ici, on ne compte pas nos heures et notre temps. Il faut savoir donner. C’est en faisant ça qu’on reçoit en retour , mentionne-t-elle.

Pendant l'entrevue avec Mme Levesque, sa petite-fille travaille discrètement, à l'écart. Elle participe à l'événement à titre de bénévole et a l'intention de faire partie de cette relève essentielle à la pérennité de l'événement évoquée par Annie Leclerc.