Un détenu de Hull écope de 600 jours de prison pour avoir battu un codétenu

Un détenu a écopé d’une peine d’un an et sept mois pour avoir passé à tabac un dur à cuire du centre de détention de Hull en février 2018.

Joe Clark Louis Jean a aidé quatre de ses camarades à passer à tabac un codétenu de forte carrure qui intimidait les autres personnes incarcérées au Centre.

La victime, par ses menaces et ses agissements violents, a provoqué la situation , a écrit la juge Anouk Desaulniers dans sa décision rendue le 18 décembre.

Duciaume [un coaccusé, NDLR] et l’accusé étaient convaincus qu’ils ne pouvaient pas faire appel aux agents correctionnels pour assurer leur sécurité , poursuit la juge. Ni Duciaume ni l’accusé ne voulaient être perçus comme un délateur, craignant les graves stigmates s’y rattachant en milieu carcéral.

Joe Clark Louis Jean et quatre codétenus ont pris les choses en main le 20 février 2018. L’un des agresseurs a par exemple jeté de l’eau bouillante sur la victime et lui a ensuite asséné au moins quatre coups de bouilloire et des coups de poing.

Joe Clark Louis Jean est ensuite intervenu pour frapper la victime à coups de bâton.

L’agression a été captée en entier par des caméras de surveillance de l’établissement. La victime a subi des brûlures au premier et au deuxième degré sur 20 % de son corps. L’homme a notamment dû être transféré au Centre des grands brûlés de Montréal, où il fut placé dans un coma artificiel pour soulager sa douleur.

Pour ce geste, la juge Desaulniers a imposé une peine de 600 jours supplémentaires à Joe Clark Louis Jean, qui avait déjà plaidé coupable aux accusations. Les autres agresseurs ont reçu des peines allant de 365 à 600 jours d’emprisonnement.

La magistrate souligne dans sa décision que l’accusé a de nombreux, et sérieux, antécédents en matière d’infractions contre la personne . Il a été condamné à six reprises pour des voies de fait entre 2010 et 2018.

Cependant, Joe Clark Louis Jean ne purgera que 134 jours de sa plus récente peine. La Cour accorde à l’accusé un crédit de 466 jours d’emprisonnement pour les 311 jours de détention présentencielle qu’il a purgés , peut-on lire à la fin de la décision.

Les jours de prison purgés avant de recevoir une sentence comptent pour plus qu’une seule journée.