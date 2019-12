Une compagnie d'énergie solaire poursuit Hydro Manitoba en cour

Dans l’accusation déposée devant la cour du Banc de la Reine, l’entreprise affirme que la société d’État a mal géré le projet pilote de subventions à l'installation de systèmes de panneaux solaires

Le programme qui a été lancé en 2016 permettait d’obtenir un rabais sur l’installation de panneaux photovoltaïques.

Au départ, Hydro Manitoba pensait recevoir une centaine de demandes. Elle en a finalement reçu 1550, soit 15 fois plus.

Selon Sycamore Energy cette forte demande a causé des problèmes administratifs et des retards dans la mise en place des panneaux solaires.

L’initiative a pris fin en avril 2018, mais encore beaucoup d’installations n’étaient pas encore terminées.

En 2016, Sycamore Energy a accepté 300 contrats d’installations et avait un an pour les terminer. En août dernier, 95 projets n'étaient toujours pas complétés.

Rupture de contrats

Pour aller au terme de ces contrats, Sycamore a demandé un délai supplémentaire à Hydro Manitoba.

Selon la plainte, la société d’État aurait envoyé des courriels aux clients de l'entreprise pour les inciter à changer de fournisseur.

Dans un communiqué, le président directeur général de Sycamore Energy, Justin Phillips, affirme que la société de la Couronne a promis à ses clients une extension du rabais seulement s’ils changeaient d’installateur .

Au final [Hydro Manitoba] a injustement et illégalement ciblé notre entreprise en incitant nos clients à rompre leurs contrats avec nous. Justin Phillips, président directeur général de Sycamore Energy

Sycamore Energy estime à plus de six millions de dollars la valeur de ces 95 contrats et demande ainsi à Hydro Manitoba des dommages et intérêts pour compenser la perte financière et la dégradation de la réputation de la compagnie.

Pour sa part, Hydro Manitoba assure n’avoir pas encore pris connaissance de la poursuite de l'entreprise, mais entend y répondre lorsqu'elle en aura les détails.