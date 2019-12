Un trio d'irréductibles Québécois bouleverse la hiérarchie du hockey suisse

Les habitants de la petite ville de Porrentruy, dans le nord de la Suisse, ont eu leur cadeau de Noël avant le temps, gracieuseté d’un trio d’irréductibles Québécois. Mené par l’entraîneur-chef Gary Sheehan et les attaquants Jonathan Hazen et Philip-Michael Devos, le Hockey Club Ajoie est en train de conquérir le hockey professionnel suisse à la surprise générale.

Petite équipe professionnelle de la 2e division suisse, le HCA est la grande fierté de l’Ajoie, une région de campagne composée de quelques communes de quelques milliers d’habitants. C’est une région tranquille loin des grands centres. Il y a une seule équipe de sport professionnel, le HC Ajoie, ce qui fait que le hockey est une vraie religion ici , explique Gary Sheehan, qui pilote le club depuis six saisons.

L’entraîneur de Québec et sa troupe ont créé toute une commotion dans le hockey helvète, mi-décembre, en accédant à la finale de la Coupe de Suisse. Chaque année, l’ensemble des équipes de première et deuxième division s’affrontent dans ce grand tournoi national dont les matchs sont échelonnés à travers les saisons régulières des deux circuits.

Personne ne donnait cher de la peau du HC Ajoie contre les grands clubs professionnels suisses de première division. Pourtant, début octobre, les Ajoulots et leur formidable duo d’attaquants québécois, Philip-Michael Devos et Jonathan Hazen, ont éliminé le puissant Lausanne HC, dans une victoire de 4-3 en prolongation. Une formation dont l’ancien cerbère du Canadien Christobal Huet est l’entraîneur adjoint et qui compte sur une dizaine d’anciens joueurs de la LNH dans sa formation.

Puis ils ont écrasé le Zurich SC, la meilleure équipe de Ligue A, cette saison, qui aligne notamment Marcus Kruger, multiple vainqueur de la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago.

Ce qui mettait la table pour un match de demi-finale contre Bienne, une ville franco-allemande du nord de la Suisse avec qui la rivalité est naturelle. Encore là, le HC Bienne était largement favori, avec l’ancien gardien vedette des Ducks d’Anaheim, Jonas Hiller, devant le filet.

À Porrentruy, un millier de personnes se sont serrées dans les gradins du Voyeboeuf, un vieil aréna au toit rond de tôle qui, du propre aveu de Gary Sheehan, a un peu l’air d’une grange avec une glace au milieu . Une grange particulièrement bruyante et hostile pour les équipes adverses.

Le HC Ajoie a continué à écrire son propre conte de Noël. La victoire de 4-3, le 15 décembre, a propulsé l’équipe en finale de la Coupe de Suisse pour la première fois de son histoire.

On est une région éloignée qui n’est pas aussi riche que les grandes régions de la Suisse. Notre équipe arrive à faire de grandes choses avec le coeur et les tripes. Pour les gens d’ici, c’est beaucoup de prestige. On est des superhéros pendant quelques jours, Gary Sheehan

Difficile de ne pas faire le parallèle entre l'improbable parcours de cette formation sous-estimée et les carrières de ses trois principaux protagonistes québécois.

Gary Sheehan après la victoire de 4-3, le 15 décembre, contre le HC Bienne. Photo : Colin Girard

Gary Sheehan, le Québécois errant du hockey suisse

L’histoire débute avec Gary Sheehan, un jeune de Loretteville qui après son parcours dans le hockey mineur rêvait de faire carrière comme entraîneur. En débutant au niveau pee-wee, dans les années 80, il a fait son chemin jusqu’à diriger les Élans de Charlesbourg, dans le junior AA.

Mais il ne voyait pas comment il réussirait à monter davantage pour finalement gagner sa vie avec le hockey. La seule autre option pour sortir du hockey mineur était le midget AAA, mais Jean-Louis Létourneau et Fred Dixon était deux monuments qui se sont succédé à la tête des Gouverneurs de Sainte-Foy. J’ai essayé d’avoir un travail d’adjoint dans le junior majeur, mais on ne me connaissait pas. Je n’avais pas eu une grosse carrière de joueur donc c’était plus compliqué. J’ai eu un contact en Europe et puis voilà.

En 1991, à 27 ans, Gary Sheehan a fait ses valises pour la Suisse, un contrat de six mois en poche avec l’équipe junior de Fribourg-Gottéron. Il n’est jamais revenu.

Quand je suis arrivé, il y avait peu de structure. Chez les juniors, tout était un peu tout croche. Mais avec le temps, ça s’est beaucoup amélioré. Regarde le nombre de Suisses qu’il y a dans la LNH.

Ces 28 dernières années, il est passé de Fribourg-Gottéron à Genève-Servette, où il a gradué avec le grand club. Puis ce fut Lausanne, où il a eu la chance de diriger Martin St-Louis durant la saison du lockout, en 2004-2005. Ce fût ensuite le poste d’entraîneur-chef au HC La Chaux-de-Fonds durant sept ans, un court séjour à Berne comme adjoint de Guy Boucher, pour finalement arriver à la tête du HC Ajoie, en 2014.

Un parcours atypique, à l'image de celui de son club en Coupe de Suisse. Mais après une saison à Ajoie, l’entraîneur s’est mis en tête de trouver deux joueurs d’impact étrangers, le maximum permis en deuxième division. Le hasard a voulu que deux Québécois étaient en train d’enflammer la ligue italienne, pas très loin.

Hazen et Devos, d’adversaires à coéquipiers

Jonathan Hazen, de Québec, et Philip-Michael Devos, de Sorel-Tracy, ont longtemps mené des carrières similaires en parallèle. Ils ont le même âge, 29 ans. Tous deux ont connu de belles carrières dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), devenant des attaquants vedettes avec l’équipe qui les avait repêchés. Les Foreurs de Val-d’Or de Hazen ont souvent croisé le fer avec les Tigres de Victoriaville de Devos.

Ni l’un ni l’autre n’a été repêché dans la LNH, mais tous deux ont signé des contrats professionnels aux États-Unis à leur sortie des rangs juniors. Puis ils ont oscillé entre la Ligue de la Côte-Est et la ligue Américaine durant quelques saisons.

Jonathan Hazen et Philip-Michael Devos célèbrent la victoire en demi-finale de la Coupe de Suisse. Photo : Colin Girard

Ma troisième année pro, j’ai joué pour quatre équipes en une saison. J’ai vite compris que vivre dans mes valises ce n’était pas fait pour moi. Donc j’ai traversé l’Atlantique pour aller jouer en Italie , raconte Philip-Michael Devos.

Même son de cloche pour Hazen, qui, incapable de décrocher un contrat garanti dans la Ligue américaine, a traversé en Italie la même année à la suggestion de son ancien entraîneur adjoint à Val-d’Or, Patrice Lefebvre.

Après leur première saison en Italie, en 2015, les deux joueurs ont été contactés à peu près en même temps par un Québécois qu’il ne connaissait pas. Un certain Gary Sheehan qui leur offrait la chance de déménager dans une bourgade de Suisse et devenir coéquipiers.

J’avais beaucoup pigé au Québec par le passé et je cherchais des joueurs qui avaient un peu d’expérience en Europe. Philip brûlait la ligue en Italie, Jonathan était juste derrière lui au classement des marqueurs. Je les ai approchés et je ne me suis pas trompé , lance Sheehan, 55 ans, en souriant.

L’improbable épopée en Coupe de Suisse

Depuis cinq saisons, Philip-Micheal Devos et Jonathan Hazen sont les deux meilleurs attaquants de la deuxième division suisse.

On a appris à bien se connaître. On s’entend super bien sur la glace et en dehors. Il est plus un passeur, moi un marqueur. On travaille fort tous les deux et on trouve un moyen de sortir du lot , explique Hazen.

Philip-Michael Devos trône au sommet des marqueurs de la deuxième division suisse. Photo : Colin Girard

Ce dernier revendique 30 buts et 30 passes en seulement 30 matchs, cette saison, alors que Devos trône au sommet des marqueurs avec 20 buts et 46 passes.

Jonathan Hazen, sa femme et ses deux enfants se sont tout de suite plu, en Ajoie. Philip-Michael Devos y a rencontré sa conjointe des trois dernières années, une Suissesse.

Nos matchs, c’est la sortie hebdomadaire des familles parce qu’il n’y a que ça, ici. Quand on gagne, on est les rois. C’est comme le Canadien de Montréal à plus petite échelle. On est sur la page couverture du journal presque tous les jours. Philip-Michael Devos, attaquant du HC Ajoie

Gagnant du championnat de la deuxième division dès leur première saison à Ajoie, en 2015-2016, les deux attaquants québécois ne se sont jamais vus offrir une véritable chance en Ligue A malgré leurs succès. Gary Sheehan avoue être le premier surpris. Qu’à cela ne tienne, les voilà qui font trembler les grandes équipes en atteignant la finale de la Coupe de Suisse avec Ajoie.

On ne se fera pas cachette, personne ne pensait qu’on serait là. Moi, le premier, si tu m’avais dit au début du tournoi qu’on allait battre trois équipes de Ligue A, je n’y aurais pas cru , admet Philip-Michael Devos. Mais rendu là, on y croit plus que jamais. Surtout que ce n'est plus qu'un match à gagner. Tout peut arriver.

Jonathan Hazen a pour sa part sa théorie sur les succès des siens contre les équipes de première division. L’avantage de la glace lorsque les matchs se déroulent au Voyeboeuf.

On ne peut quasiment pas perdre, ici. Il y a beaucoup plus de bruits que dans les arénas au Québec. Les gens sont debout et ils chantent. Il sont près de la glace. Il y a des tambours.

C’est plus une ambiance d’un match de l’Impact que du Canadien avec des Ultras au bout de la glace qui se font des banderoles et qui font beaucoup de bruits , poursuit Devos. Notre vestiaire est super, mais celui de l’équipe visiteuse est l’un des pires. Pour les équipes de Ligue A qui ont l’habitude d’être aux petits oignons sur des patinoires de 50 millions $, ça doit être un choc , lance-t-il en riant.

Quand on va jouer à deux-trois heures de route d’ici en Suisse alémanique, ils ne savent même pas où c’est, la région d’Ajoie. On se fait regarder d'un drôle d’oeil, mais nous, ça nous motive.

Reste que les irréductibles hockeyeurs d’Ajoie ne sont plus qu’à une victoire, le 2 février, contre le HC Davos, de signer l’une des conquêtes les plus improbables de l’histoire du hockey suisse.

Une victoire qui permettrait une fois pour toutes à Gary Sheehan, Jonathan Hazen, Philip-Michael Devos et les milliers d’habitants d’Ajoie d'obtenir la reconnaissance qu’ils méritent.