Un réveillon de Noël au Répit du passant à Rimouski

Pour le chef d'équipe de l'organisme, Jean-François Verreault, le temps de Noël devient un moment générosité. Selon lui, un souper traditionnel au centre représente une bonne façon de briser l’isolement des personnes qui trouvent refuge au Répit du passant.

L'organisme Le Répit du passant offre un service d'hébergement et de repas à Rimouski. Photo : Radio-Canada

L'organisme ouvre ses portes dès 16 h jusqu’à 2 h du matin. M. Verreault tient à offrir un lieu d’appartenance où ces gens pourront fêter Noël ensemble. Nourriture et surprises sont attendues.

Ce rendez-vous concocté par un groupe de bénévoles de Rimouski vise les personnes démunies ou aux prises avec des difficultés financières provisoires, personnes alcooliques, toxicomanes et sans abris, ou encore atteintes d’un problème de santé mentale.

Pour une deuxième année consécutive, une citoyenne prépare généreusement le repas de Noël avec l’aide de ses amis , mentionne Jean-François Verreault, chef d’équipe du Répit du passant.

En plus de cette initiative citoyenne, la COOP IGA à Rimouski récupère des denrées alimentaires pour l’organisme. La population est également une alliée du Répit du passant durant le temps des fêtes, puisqu’elle donne de l’argent et de la nourriture.

Le Répit du passant est un organisme d’hébergement et de services de repas situé à Rimouski. Il offre neuf lits pour les personnes démunies et cinq lits sont disponibles pour les hommes en libération conditionnelle. L’organisme se veut une alternative entre la rue et la maison, lorsque l’on souhaite se reprendre en main, indique Jean-François Verreault.

Le chef d’équipe tient à rappeler que la pauvreté existe bel et bien à Rimouski.

Il fait bon vivre à Rimouski si tu as des sous. Jean-François Verreault, chef d'équipe du Répit passant

Selon lui, les deux tiers de l’allocation de l’aide sociale servent à la location d’un loyer. Il devient alors difficile de se nourrir convenablement, souligne Jean-François Verreault.