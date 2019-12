Bilan de fin d’année : l’Alberta est à un moment décisif, selon Jason Kenney

Le premier ministre albertain Jason Kenney a fait part de ses prévisions pour l’année 2020 lors d’une entrevue accordée à CBC/Radio-Canada. Il espère entre autres augmenter les exportations de pétrole de la province, attirer de nouveaux investissements et éviter les grèves dans le secteur public.

Jason Kenney prédit que 2020 sera une meilleure année que la précédente. L’Alberta est à un tournant , a-t-il affirmé.

Dans les huit derniers mois, le gouvernement du Parti conservateur uni ( PCUParti conservateur uni ) a complètement revu le programme politique de la province en éliminant plusieurs politiques mises sur pied par le Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) et en promettant de diminuer les dépenses de l’État afin de réduire la taille du gouvernement.

Jason Kenney a entre autres annoncé que si tout se déroule comme prévu, à cette même date l'année prochaine, l’Alberta devrait être en mesure d’exporter plusieurs centaines de barils de pétrole brut de plus par jour.

Le premier ministre a cependant admis que malgré la récente mise en service du pipeline de remplacement de la Ligne 3, entre l'Alberta et le Manitoba, l’Alberta est loin d’être au bout de ses peines.

Possibilité de grève générale

Selon Jason Kenney, la relation tendue entre son gouvernement et les syndicats du secteur public pourrait également perturber les services gouvernementaux et toucher les Albertains.

Les relations entre le gouvernement albertain et les syndicats du secteur public se sont détériorées depuis l’arrivée au pouvoir du PCUParti conservateur uni en avril dernier. Pour diminuer ses dépenses, le gouvernement de Jason Kenney menace de diminuer les salaires des fonctionnaires et d'éliminer des milliers d’emplois.

La province a également adopté une nouvelle loi qui permettrait de modifier la manière dont les régimes de retraite sont investis, en plus d’annoncer de nouvelles coupes dans les institutions postsecondaires qui ont déjà mené à l’élimination de centaines d’emplois.

Les syndicats ont répondu en brandissant la menace d’une grève générale qui pourrait paralyser les services publics.

Je ne pense pas que cela arrivera , a déclaré Jason Kenney en affirmant apprécier le travail des fonctionnaires.

Selon lui, les Albertains lui ont donné le mandat clair, lors des dernières élections provinciales, de restreindre les dépenses de l’État.

Il affirme d’ailleurs que son gouvernement envisage de miser sur la coopération plutôt que sur la confrontation afin d’éviter un débrayage à grande échelle.

La demande d’une augmentation de salaire allant jusqu’à 8 % faite par le Syndicat des employés provinciaux de l’Alberta est la demande initiale faite par le syndicat, a ajouté Jason Kenney. Il veut éviter une future confrontation.

C’est pour cela que nous devrions nous asseoir et trouver des solutions qui nous permettront de continuer à offrir des services publics de qualité.

Le premier ministre n’est pas un négociateur en chef

Si le bureau du premier ministre est décoré de plusieurs bustes de dirigeants politiques conservateurs tels que les anciens premiers ministres britanniques Winston Churchill et Benjamin Disraeli ainsi que l’ex-premier ministre albertain Ralph Klein, Jason Kenney compte faire les choses à sa manière.

Le premier ministre albertain, qui fait souvent référence aux méthodes de Ralph Klein, connu pour ses sévères compressions budgétaires dans les années 1990, a cependant déclaré qu’il n’entretiendrait pas des liens aussi étroits que son prédécesseur avec les dirigeants syndicaux.

Je ne pense pas que le premier ministre devrait être le négociateur en chef , dit-il, ajoutant avoir l’intention de poursuivre les négociations collectives avec les syndicats des employés provinciaux.

Jason Kenney désire affirmer le rôle de l’Alberta au sein du Canada. Il a promis de nouvelles lois portant sur la réforme des institutions démocratiques dès le printemps prochain et annoncé qu’il passera une grande partie de son temps à voyager à travers le Canada, l’Europe et l’Asie afin de faire la promotion de l’Alberta et d’attirer des investissements.

Avec les informations de Kim Trynacity