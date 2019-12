Vrai ou faux? 4 affirmations sur la météo à Québec

La région de Québec se démarque lorsque vient le temps de parler de météo. Elle est le point de rupture entre les conditions météorologiques de l'ouest du Québec avec celles de l'est. Il existe plusieurs affirmations concernant le temps qu'il fait. Le météorologue d'Environnement Canada, Alexandre Parent, nous donne l'heure juste.

Le fleuve a un impact sur la météo.

En effet, le fleuve Saint-Laurent rétrécit à la hauteur de Québec et crée une forme d'entonnoir qui entraîne l'accélération des vents du nord-est. En conséquence, les secteurs de Beaumont et de la région de Bellechasse enregistrent davantage de forts vents l'hiver puisqu'ils proviennent directement du fleuve.

La présence de poudrerie y est aussi plus élevée. Les quantités de neige y seront donc souvent plus importantes, selon le météorologue.

Il fait plus froid en raison de l'humidité du fleuve.

Cette affirmation n'est pas tout à fait vraie. Lorsqu'il fait -20°C à Québec, il s'agit de la même réalité qu'un -20°C à Val-d'Or. Il ne fait pas plus froid dans ses vêtements d'hiver en raison de l'humidité.

Le taux d'humidité dans l'air est tellement faible, c'est la même température partout , explique Alexandre Parent.

Entre -5 et 5°C, cela peut faire une différence par contre, lorsque le mercure tourne autour du point de congélation, mais c'est principalement le vent qui changera la donne, précise M. Parent.

Les conditions météo sont toujours plus difficiles sur l'autoroute 20 entre Lévis et Montmagny.

La courbure du fleuve, entre Lévis et La Pocatière, dirige les vents directement sur les secteurs de Bellechasse et Montmagny.

La Pocatière subit les effets des vents venus du nord-ouest qui soufflent de 50 à 60 km/h, en deuxième partie d'hiver, surtout au lendemain d'une tempête.

Il n'est pas rare que l'autoroute 20 entre Lévis et Montmagny doive fermer l'hiver. (archives) Photo : Radio-Canada

On va avoir une journée de tempête et une journée de poudrerie le lendemain. C'est vraiment un facteur météo qui est propre à cette région. Les vents de l'ouest-nord-ouest vont prendre la neige déposée sur les glaces du fleuve et les balayer sur la côte , explique le spécialiste.

Il y a un microclimat dans la réserve faunique des Laurentides.

Chaque région a ce qu'on appelle un effet local . Une colline, un lac, une vallée; bien des éléments du relief peuvent jouer un rôle sur la météo locale d'où le nom d'effet local.

La réserve faunique des Laurentides a plusieurs de ces effets locaux pouvant nous faire vivre de la pluie, du verglas, de la neige, et du beau temps, dans le même parcours sur la route 175 reliant Saguenay et Québec.