Taxe carbone en Alberta : quel impact sur votre portefeuille?

Le premier endroit où vous risquez de remarquer la nouvelle taxe est à la pompe. Le prix de l'essence augmentera de plus de 4 cents le litre.

La nouvelle décennie s'amorce sur une augmentation du prix de l'essence en Alberta. Photo : Radio-Canada

Chauffer votre maison coûtera aussi plus cher, soit environ 1 $ de plus par gigajoule. Pour une maison moyenne, l’augmentation des tarifs se chiffre entre 10 et 20 $ mensuellement selon les estimations de l’entreprise Enmax.

Ces calculs se fondent sur le prix d'une tonne de pollution au carbone tel que fixé par Ottawa : 20 $ par tonne. Ce montant sera ajusté à la hausse en avril pour atteindre 30 $, le même prix du carbone qu’avait fixé l’ancien gouvernement Notley. Ottawa vise un prix de 50 $ la tonne en 2022.

Et qu’en est-il des bénéfices?

La plus grande différence avec l'ancien modèle de taxation du carbone qui existait en Alberta est la manière dont sera redistribué l’argent récolté. Comme avant, l’argent prélevé en Alberta restera en Alberta, toutefois Ottawa décidera désormais des règles du jeu.

Sous le programme instauré par les néodémocrates, l'argent du carbone finançait des panneaux solaires, des infrastructures vertes, des ampoules à basse consommation et des ristournes pour les Albertains les plus pauvres.

Toutefois, à partir de demain, tous les Albertains auront droit à une ristourne, plus généreuse, sous forme de remboursement d'impôt. Vous recevrez cet argent directement dans votre compte, dès votre prochaine déclaration de revenus pour l'année 2019.

Valeur du remboursement de la taxe carbone en Alberta selon la plus récente estimation du gouvernement fédéral Personne seule : 444 $ Couple : 666 $ Enfant : 111 $ Famille de quatre : 888$ *Ces montants seront majorés en régions rurales.

Gagnerez-vous au change?

Vous aurez droit à un généreux remboursement d'impôt, mais votre énergie coûtera plus cher au quotidien. Est-ce une bonne chose pour votre portefeuille? Oui, répond l’économiste Trevor Tombe. La majorité des Albertains auront au bout du compte plus d'argent dans leurs poches, assure-t-il.

90 % des ménages qui gagnent moins de 90 000 $ par année y verront un bénéfice net. Trevor Tombe, économiste

Puisque le montant du remboursement est le même pour tous, ceux qui parviennent à réduire leur consommation d'énergie, qui trouvent des façons de réduire leurs achats de combustible fossile, seront doublement gagnants, précise l’économiste. C'est l'objectif même de ce modèle de taxation.

Si les consommateurs changent d'habitudes, l'industrie sera encouragé à innover, mais il faut par contre que la Cour suprême du Canada tranche la question de la constitutionnalité de la taxe. Elle s’y penchera en mars 2020.



Avec les informations d'Erin Collins