Achats en ligne : les consommateurs bien protégés

Les commerçants doivent notamment respecter à la lettre les détails de transaction, comme le mode de livraison, le délai de livraison et les conditions de retour. S'il n'y a pas de délai, la livraison ne devrait pas excéder 30 jours, explique le responsable des relations médias pour l’OPC, Charles Tanguay.

Si le colis se fait voler, c’est la responsabilité des commerçants et pour l’Office, le consommateur est en droit de considérer qu’il n’a jamais reçu le colis. Qu’il se soit fait voler ou qu’il soit perdu, peu importe la raison, c’est comme si on n’avait jamais reçu le colis et encore une fois s’ouvre un droit d’annuler la commande et de se faire rembourser , précise-t-il.

L'OPC suggère néanmoins de toujours favoriser l'utilisation d'une carte de crédit pour les achats en ligne, puisque celles-ci permettent la rétrofacturation en cas de problème avec un commerçant.