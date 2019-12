Un Néo-Brunswickois traverse la glace avec son VTT, s'en sort indemne

Samedi dernier, vers midi, l'homme de 55 ans se promenait sur la rivière en VTTvéhicule tout-terrain quand son véhicule a traversé la glace.

C'était pas mal frette , lance-t-il. Je n'ai pas trop aimé ça. Il y a des endroits où ça gèle, d'autres moins. C'est arrivé, c'est arrivé... que veux-tu?

Étienne Rousselle a eu de l'aide d'amis pour retirer son VTT de la rivière. Photo : Jean-Martial Comeau

Pour une surprise, c'est toute une surprise. Ça arrête sec quand tu vois ton VTT véhicule tout-terrain s'enfoncer dans la rivière. Étienne Rousselle

Il s'en est bien tiré. Il a fait appel à des amis qui sont venus lui donner un coup de main. Il a fait une tranchée dans la glace à l'aide d'une scie mécanique, puis ils ont attaché des cordes sur le VTTvéhicule tout-terrain , reliées à un camion sur la berge. L'opération a duré quatre heures.

Étienne Rousselle met son orgueil de côté et raconte sa mésaventure en espérant que cela serve de leçon, non seulement pour lui, mais pour tous les amateurs de VTTvéhicule tout-terrain .

Je recommande, au moins, de mesurer l'épaisseur de la glace , suggère-t-il. Mais, pour moi, c'est fini les rivières pour un bon bout de temps. Je vais m'aventurer dans le bois à la place.

Sur la rivière en patins

Le président du Club de VTT véhicule tout-terrain 4 Saisons, à Brantville, Omer Smith, recommande aussi aux amateurs de VTT véhicule tout-terrain de se méfier des rivières.

Ces temps-ci, je ne risquerais pas d'aller sur la glace , dit-il. Il y a des endroits où la glace est épaisse et d'autres où elle ne l'est pas du tout. Dans la rivière, il y a du courant et c'est dangereux. Sur la rivière l'autre jour, à Pont-Lafrance, j'ai vu des personnes qui s'étaient aventurées en patins. Il y en a un qui tirait un petit traîneau avec un enfant. Ils traversaient la rivière. C'est dangereux. Tous les ans, il y en a qui calent en VTT.

Le VTT d'Étienne Rousselle, partiellement enfoncé dans la rivière. Photo : Jean-Martial Comeau

Le club de VTT véhicule tout-terrain La Randonnée Nord-Est, à Tracadie, est le plus imposant dans la Péninsule avec près de 700 membres. Son président, Roland Thériault, mentionne que des démarches sont en cours pour obtenir la permission des autorités gouvernementales de circuler sur le pont de Landry-Office, comme c'est le cas sur celui de Pont-Lafrance depuis quelques années. Ainsi, selon lui, moins de conducteurs de VTT véhicule tout-terrain seraient tentés de s'aventurer sur la rivière.

Ce dossier-là n'avance pas vite, déplore-t-il. On aimerait que ça grouille plus vite pour la sécurité de nos membres. On remercie le Bon Dieu qu'il n'y a pas eu de décès.

Ces hommes ont trimé pendant quatre heures pour récupérer le VTT. Photo : Jean-Martial Comeau

Incidemment, Roland Thériault a lui aussi déjà eu la frousse en VTT véhicule tout-terrain sur une rivière.