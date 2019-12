Hausse des plaintes de fraude dans la MRC de Manicouagan

Selon les données compilées par la MRCmunicipalité régionale de comté , 67 plaintes ont été répertoriées pour l'année 2018-2019, comparativement à 44 pour l'année précédente.

Le préfet de la MRCmunicipalité régionale de comté , Marcel Furlong, y voit toutefois une bonne nouvelle et croit que cette augmentation est surtout liée à une plus grande ouverture des citoyens pour dénoncer les cas de fraude.

Les gens de la Sûreté du Québec voient aussi ça comme une bonne nouvelle parce que c’est plus facile de courir après des criminels lorsqu’ils ont le plus d’information possible , commente le préfet.

Il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés à la problématique. Moi je vois ça comme une bonne nouvelle. Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan

L'augmentation remarquée dans la MRC municipalité régionale de comté de Manicouagan se fait le reflet de la tendance canadienne. Le Centre antifraude du Canada a noté une augmentation de 20 % des cas de fraudes déclarées.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher