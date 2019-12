5 000 personnes attendues aux différentes messes de Noël du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Le recteur du sanctuaire Notre-Dame du Cap estime que quelque 5000 personnes assisteront aux messes de Noël mardi soir. Chaque année, cette soirée constitue le plus grand événement de l’année dans ce lieu.

Les coutumes ont changé, mais le désir de recueillement demeure pour plusieurs, et le besoin de réconfort aussi. Le recteur du sanctuaire, Mgr Pierre-Olivier Tremblay, en témoigne chaque année.

Il y a deux ans, une personne est venue me voir pour me dire qu’elle pensait se suicider ce soir-là, que je lui avais sauvé la vie , relate-t-il.

Sur les coups de 16 h et de 19 h mardi soir, deux premières célébrations se dérouleront au sous-sol de la basilique alors qu’à 21 h 30 et à minuit, la basilique elle-même se remplira, prévoit-il.

C’est la quatrième année que je suis ici et c’est toujours aussi extraordinaire et touchant , remarque-t-il.

Il est clair qu’il y a un repositionnement de la religion dans notre société, mais aujourd’hui, les gens vont aux messes de Noël pour différentes raisons. Mgr Pierre-Olivier Tremblay, recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Pour certains, il y a ce besoin de perpétuer la tradition.

Les gens me disent que ce sont leurs racines, que ça leur rappelle leur enfance. Il y a toute une dimension de la mémoire à honorer , note Mgr Tremblay.

Parfois les gens ne savent pas précisément pourquoi ils sont venus, mais ils avaient besoin de quelque chose, dit-il. Pour plusieurs personnes, la célébration permet d'ailleurs de briser l’isolement

Mgr Tremblay souligne qu’il voit dans ces moments de recueillement l’essence même de la fête. C’est ça, Noël. C’est l’espoir d’un jour nouveau.

Aujourd’hui, les gens vont voir Star Wars au cinéma pour s’imprégner d’une belle légende intergalactique, mais les traditions sont belles ici aussi, note-t-il.

Lieu de recueillement et de retrouvailles

Chaque année, Mgr Tremblay se plaît par ailleurs à observer la multitude de provenances de gens qui assistent aux célébrations. Plusieurs personnes des quatre coins du Québec qui viennent visiter leur famille en Mauricie en profitent pour se rendre au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

L'événement Noël en lumière se déroulera du 8 décembre au 7 janvier sur le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Photo : Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

On y circule dans les jardins illuminés et on s’offre la messe de minuit pour apprécier la présence des petits chanteurs de la Maîtrise du Cap.

Car chaque année, les retrouvailles se font aussi au sein de l’ensemble musical. C'est la soirée pendant laquelle bon nombre de petits chanteurs laissent de côté leur propre réveillon pour venir entonner le répertoire de Noël.