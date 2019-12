Même si les francophones étaient déjà bien enracinés dans ce secteur d’à peine 1,6 km carré dans l’est d’Ottawa, ce n’est qu’en 1969 que cette enclave pris le nom qu’on lui connaît aujourd’hui.

Eastview va changer de nom et va s’appeler Vanier comme tel en l’honneur du premier gouverneur général francophone, Georges Vanier , raconte Jean Malavoy, le directeur général du Muséoparc Vanier. Il ajoute que Vanier a souvent été surnommé le centre de la francophonie de la région d’Ottawa, mais aussi de l’Ontario .

Jean Malavoy est le directeur général du Muséoparc Vanier. Photo : Radio-Canada

En tant que bastion d’une communauté linguistique minoritaire, un sentiment de fierté s’est forgé au fil des décennies à Vanier. Cette impression s'est transmise tout aussi rapidement à ceux et à celles qui y ont déposé leur baluchon ou qui y ont ouvert un commerce.

La propriétaire du Ola Cocina, Donna Chevrier, se montre émotive devant l'élan de générosité de la communauté (archives). Photo : Radio-Canada / Josée Guérin

Cette solidarité se sent et se vit. Vanier m’a choisie , résume simplement la propriétaire du restaurant Ola Cocina, Donna Chevrier. Même si elle est établie dans Vanier depuis quelques années, elle a réellement saisi l’ampleur de la force de sa communauté après que son restaurant eût été vandalisé en octobre.

J’ai découvert que Vanier a beaucoup de cœur. [...] Chaque fois que j’y pense, je commence à pleurer. Donna Chevrier, propriétaire du restaurant Ola Cocina

Les résidents de Vanier au cœur des célébrations

Il était essentiel, selon Jean Malavoy, de célébrer le cinquantenaire par les gens, par le quartier […] et aussi de le faire vivre par une multitude d’activités au lieu d’avoir un grand spectacle avec de grands artistes, de grands effets de scène, de grands cachets .

Les festivités se sont donc organisées autour d’une multitude de plus petits événements mettant en vedette d’abord et avant tout des artistes vaniérois.

Un phoque, un narval et le visage d'une femme de profil apparaissent notamment sur la murale. Photo : Radio-Canada / Trevor Pritchard/CBC

Il y a beaucoup d’artistes qui, malheureusement, n’ont pas l’occasion d’avoir des scènes à eux. Donc, on a permis de multiplier de petites scènes pour des artistes de qualité qui n’ont pas toujours la chance de rejoindre un public qui est le leur ici à Vanier , explique M. Malavoy.

Vanier possède également un caractère unique en raison de la grande diversité culturelle de ses habitants, un autre aspect qu'il fallait mettre en valeur pour les festivités de 2019, selon Jean Malavoy.

Le Centre de santé autochtone Wabano, qui a pignon sur rue dans Vanier, est l’une des incarnations de la présence des communautés autochtones dans le quartier.

Des dizaines de jeunes ont participé à Ottawa au forum de l'espoir organisé par l'organisme We matter et Facebook au Centre Wabano en 2018 (archives). Photo : CBC

Cette présence a d'ailleurs été célébrée amplement cet automne, notamment avec l'installation d’une tente de sudation traditionnelle. Il y a une richesse de la culture autochtone qu’on a pu transmettre ici même , souligne M. Malavoy. On a pu transmettre ce message à un public important, dont beaucoup de jeunes.

Il en va de même pour la communauté afro-canadienne de Vanier, qui a eu droit à un premier Salon du livre africain.

On a réuni des auteurs africains et des îles créoles pour parler de leur culture et des forces vives qui les habitent. Comme on a une communauté africaine importante, c’était un beau témoignage de leur réalité , note le directeur général du Muséoparc.

L’année de célébrations qui s’achève a aussi mis la table pour les cinquante prochaines années, croit Jean Malavoy. Vanier 50 a été un incitatif, un élément déclencheur de projets qui vont continuer après 2019 , conclut-il.

Avec les informations de Nicolas Haddad et de Christian Milette