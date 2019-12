La police révèle l'identité de la femme retrouvée morte lundi près de La Ronge

Son corps a été découvert tôt lundi par un automobiliste qui circulait sur la route 102.

Une autopsie sera effectuée au cours des prochains jours. Les policiers du Groupe des crimes majeurs sud de Regina, de la Section de l’identité judiciaire et du détachement de La Ronge poursuivent leur enquête.

Ils tentent de reconstituer les circonstances de la dernière semaine de la vie de Sheena Marie Billette et demandent à toute personne qui a des renseignements sur ses allées et venues, ses activités et ses contacts avant sa mort de communiquer avec la GRCGendarmerie royale du Canada .

Toute personne qui a des renseignements qui pourraient faire avancer l’enquête est priée d'appeler la GRCGendarmerie royale du Canada de La Ronge au 306-425-6730. Les gens qui veulent transmettre des renseignements de manière anonyme peuvent le faire en contactant Échec au crime de la Saskatchewan au 1-800-222-8477 ou en ligne à l’adresse www.saskcrimestoppers.com  (Nouvelle fenêtre) (en anglais seulement).