Voici 7 films de Noël douteux à (ne pas) regarder

Comme la production cinématographique de récits de Noël est loin de ralentir – pensons seulement à la chaîne spécialisée Hallmark Channel, qui fabrique des films de Noël à la chaîne depuis plusieurs années –, tous les films de Noël produits ne deviendront pas cultes, selon Éric Falardeau, réalisateur, écrivain et doctorant en communication à l’Université du Québec à Montréal.

La recette du film de Noël devient éventuellement un peu éculée. On le voit par tous les clichés, comme dans les films Hallmark. On a tellement codé les films de Noël. On retrouve souvent le personnage détaché des valeurs de Noël, qui finalement redécouvre la joie d’être avec les autres.

Éric Falardeau, réalisateur et cinéphile