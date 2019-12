Noël avec la lieutenante-gouverneure Antoinette Perry

Alors on chante une vingtaine de minutes avant la messe, Dans le silence de la nuit et des cantiques. Quand ça arrive pour jouer Il est né le divin enfant, à la fin, je me lance parce qu’on dirait qu’on s’est bâti. Même Sainte Nuit, c’est doux. Mais on arrive à la fin, Il est né le divin enfant, c’est tout à fait merveilleux», explique Mme Perry.

Si je jouais seulement pour la messe anglaise et pas pour la messe française, ça me manquerait. J’en suis certaine parce que ça fait mon Noël. Pour moi, mon Noël commence là avec la messe la veille de Noël en français , souligne Antoinette Perry.

L’orgue sur lequel elle interprète ces airs bien connus compte 1118 tuyaux. S’il y avait de la poussière dans ces tuyaux, dit-elle sourire aux lèvres, il n’y en aurait plus après la célébration.

C’est pas mal spécial pour moi d’avoir le privilège de pouvoir jouer cet instrument-là la veille de Noël. [...] Je veux dire que c’est pas mal le top de pouvoir faire ça et d’entendre le monde chanter.

La lieutenante-gouverneure décrit Noël comme une fête familiale et communautaire.

On se sent enveloppé d’amour, de paix, de tous les sourires. C’est de la joie. J’ai passé deux Noëls ailleurs en dehors de l’île. Ce n’était pas du tout la même chose. Noël, c’est ici, c’est dans ma communauté , conclut Antoinette Perry.

Avec les renseignements de Julien Lecacheur