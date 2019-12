Un incendie fait rage dans un garage de Verner

Le détachement de la Police provinciale de l'Ontario de Nipissing Ouest indique qu'un feu fait présentement rage dans un garage de Verner. La route 64 est fermée entre le chemin Leclair et la rue Principale en raison de l'incendie.

Le service de police demande à la population d'éviter le secteur.

Le conseiller municipal du secteur de Verner, Jérémy Séguin, confirme que l'entreprise qui est la proie des flammes est Mobile Mechanical, un garage spécialisé dans la réparation de camions.



Le pont de la rivière Veuve, tout près du garage, est fermé. Un détour est toutefois possible par les chemins Beaudry et Leclair.

Hydro One signale que 224 de ses clients à Verner sont présentement sans électricité. Le lien entre l'incendie et la panne de courant n'est toutefois pas confirmé.



Hydro One estime que le courant devrait être rétabli d'ici 17 h.

Plus de détails à venir.