Conseils d'une psychologue pour garder la tête pendant les fêtes

Entre le stress, les dépenses astronomiques et les excès, la période de Noël peut être difficile à traverser pour plusieurs. La psychologue Charlotte Hébert conseille de ne pas perdre de vue l'important pendant les fêtes : se rassembler, et non de s’obstiner à ce que tout soit parfait.

Noël est un temps de l’année où l’on est extrêmement vulnérable, prévient Charlotte Hébert.

On vise souvent un idéal, on voudrait pouvoir tout donner à tout le monde, mais ce n’est pas possible de faire ça , déclare d'emblée la psychologue.

On a l'impression qu'il faut absolument acheter x nombres de cadeaux, voir tant de personnes, etc., on fait beaucoup d’excès et on court partout Charlott Hébert, psychologue

Elle conseille vivement de s’arrêter de temps en temps, et se poser les questions : est-ce trop? Pourrais-je faire tout ce que j'essaye de faire?

Cette pression autour des fêtes est inutile et peut mettre notre équilibre mental à risque, poursuit Charlotte Hébert. Selon elle, il faudrait se concentrer sur l’essentiel, soit passer du temps en famille.

Réduire le nombre de cadeaux peut être une façon d’éviter le stress, dit la psychologue. Ainsi, plus de panique de dernière minute si vous avez oublié votre petit neveu, et moins de risque d’exploser votre budget.

La question qui revient tout le temps, c’est : as-tu fini ton magasinage? Moi, je n’en fais pas, affirme Charlotte Hébert. J’ai pris une décision, je donne de mon temps maintenant pour aider.

Accepter le moment présent

Noël est un moment où l’on ressasse beaucoup de souvenirs. À cause de cela, certains se sentent tristes sans trop savoir pourquoi, explique la psychologue.

On a tendance à retourner à nos souvenirs d’enfance, sauf qu’à 50 ou 60 ans, tout est différent , dit Charlotte Hébert.

Ce n’était pas un idéal à ce moment-là non plus, rétorque-t-elle toutefois. Peut-être qu’on ressentait simplement moins la pression qu’il y avait sur nos parents à l’époque.