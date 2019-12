Ce qui a retenu l'attention des internautes en 2019 en Atlantique

Les gens sont toujours plus nombreux à se tourner vers le web pour s’informer. En terme purement statistique, voici la liste des articles de la région Atlantique qui ont suscité le plus d'intérêt en 2019.

Craig Avery (gauche) et Clarence Hynes (droite) poursuivent la Régie de la santé de l'Est. Photo : CBC / Bruce Tilley

1 - Après plus de 50 ans, ils découvrent qu'ils ont été échangés à la naissance

Clarence Hynes et Craig Avery sont tous deux nés à l’ancien Hôpital Walwyn de la petite ville de Come By Chance, à Terre-Neuve-et-Labrador, le 8 décembre 1962. Ils ont cependant été échangés à la naissance par inadvertance. Craig a grandi dans la famille de Clarance et Clarance, dans la famille de Graig. Quelques jours après leur 57e anniversaire, les deux hommes s’apprêtent à célébrer les Fêtes avec leur famille biologique respective pour la première fois.

Des touristes ont aussi assisté à une attaque de requin lors d'une croisière le 12 août. Photo : Gracieuseté : John Phillips Photography/Jolly Breeze Tall Ship

2 - Un requin dévore un phoque près de Saint Andrews sous les yeux de touristes

À la mi-août, des touristes participaient à une croisière d’observation de baleines dans la baie de Passamaquoddy, près de Saint Andrews au Nouveau-Brunswick. Sur le chemin du retour, leur embarcation s’est arrêtée près de rochers où les phoques aiment se reposer. Le lieu est populaire auprès des plaisanciers qui prennent des images des animaux marins. Tout semblait normal jusqu’à ce qu’un grand requin blanc remonte soudainement à la surface pour s’en prendre à un phoque qui n’a eu aucune chance.

Avery Astle (16 ans), Emma Connick (18 ans), Cassie Lloyd (17 ans) et Logan Matchett (17 ans). Photo : Facebook

3 - Miramichi bouleversée par la mort de quatre adolescents

Le 20 avril, quatre adolescents sont victimes d'un accident de la route près Miramichi. Leur véhicule a effectué une sortie de route sur la rue Nelson pour terminer sa course dans des eaux profondes et froides. Les quatre jeunes ont été transportés à l’Hôpital de Miramichi, où leur mort a été confirmée.

Les sept enfants de la famille Barho, à partir d'en haut à gauche : Rola (12 ans), Amhad (14 ans), Ola (8 ans), Mohammed (9 ans), Hala (3 ans), Rana (2 ans), et Abdullad (quatre mois). Photo : Facebook : HEART Society

4 - La famille Barho décimée à Halifax

Sept enfants d'une même famille de réfugiés syriens sont morts dans un incendie qui a ravagé une maison familiale d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, dans la nuit du 18 au 19 février. Ils avaient entre 4 mois et 14 ans. Les parents ont survécu, mais le père, Ebraheim Barho, a été gravement blessé en tentant de secourir ses enfants. La tragédie avait soulevé un élan de compassion partout au Canada.

Terri Murphy a contracté la maladie des cavernes durant un voyage à Cuba. Photo : Radio-Canada

5 - Une Terre-Neuvienne met en garde les voyageurs contre la « maladie des cavernes »

Terri Murphy s’attendait à revenir en pleine forme d’un voyage dans le Sud. Elle est plutôt retournée à la maison affectée par des symptômes étranges et sévères. Des tests ont même révélé que la Terre-neuvienne avait un tissu pulmonaire endommagé. Les médecins ont finalement découvert que la mère de famille souffrait d'histoplasmose, mieux connu sous le nom de « maladie des cavernes ».

Charlotte Binetruy et Thibaut Hehlen ont choisi de quitter le Nouveau-Brunswick pour s'établir au Québec. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

6 - Quand les infirmières choisissent le Nouveau-Brunswick et fuient au Québec

La pénurie des infirmières est sévère au Nouveau-Brunswick et pourrait rapidement devenir une crise. La moitié de toutes les infirmières diplômées seront éligibles pour leur retraite dans les prochaines années. À ce rythme, il manquera 1300 infirmières d’ici la fin de la prochaine décennie. De plus, avec une des populations qui vieillit les plus rapidement au pays, les besoins en santé vont s'accroître. Des infirmières sont recrutées à l’étranger pour pallier la pénurie. Une enquête de Radio-Canada révèle que plusieurs de ces infirmières immatriculées en Belgique et en France arrivent au Nouveau-Brunswick par le programme de candidat de la province, mais elles sont aujourd’hui déménagées au Québec en raison des nombreuses barrières à la reconnaissance de leurs acquis.

Randy Van Horlick, 69 ans, est accusé d'avoir sauvagement agressé une infirmière de l'Hôpital Georges-L.-Dumont parce qu'il ne voulait pas que sa femme soit transférée de chambre. Photo : CBC / Shane Magee

7 - Agression sauvage d'une infirmière à l'hôpital Georges-L.-Dumont

En mars, un homme est entré dans le bureau d'une infirmière du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton. La présumée victime, Natasha Poirier, a été frappée au visage et dans les côtes. Quand les secours sont arrivés, l’agresseur la tenait à la gorge. En août, Randy Van Horlick a plaidé non coupable d’agression contre une infirmière. L’homme de 69 ans sera de retour en cour le 3 février 2020 pour un procès de quatre jours.

Un travailleur forestier a trouvé la caracasse d'un avion disparu au Nouveau- Brunswick en 1957. Photo : Gracieuseté / Danny Pelletier

8 - Un avion américain disparu depuis 1957 retrouvé au Nouveau-Brunswick

Le travailleur forestier Danny Pelletier a trouvé par hasard, le 12 décembre, la carcasse d’un avion qui serait disparu il y a 62 ans au Nouveau-Brunswick. Avec les informations sur la carlingue, il a été possible d’identifier le pilote et ce qui s’était produit.

Martin Saulnier a marqué l'humour la scène de l'humour en Acadie. Photo : Radio-Canada / Facebook/Martin Saulnier

9 - L’humoriste Martin Saulnier est décédé

L'humoriste acadien Martin Saulnier est décédé en avril. Il venait d’avoir 40 ans. La nouvelle a rapidement entraîné de nombreux messages de sympathie sur les médias sociaux. Martin Saulnier se produisait régulièrement en spectacle au Nouveau-Brunswick depuis 2012 et avait remporté le concours amateur L'Acadie juste pour rire! en 2016.

Tessa Wilson-Ewing, Gabriel Arsenault et leur petite fille Éloïse ont affirmé devoir se battre pour garder leur appartement à Moncton. Photo : Radio-Canada

10 - Un couple de Moncton forcé de déménager à cause de son bébé

Un couple de Moncton s’est dit menacé d’éviction par le propriétaire d’un immeuble à logements en raison de la naissance de leur petite fille. La petite famille a parlé de discrimination et a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. L’un des propriétaires de l’immeuble, Christian Hébert, s’est défendu en affirmant que le logement d’une chambre a été conçu pour deux personnes.

